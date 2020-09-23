***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2020 10:09
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876261
BIST
14:241.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 6,75
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
1.106
En Düşük
1.099
14:247,6910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,7110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6830
|
7,6910
En Düşük
7,6530
14:249,0032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0246
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0067
En Düşük
8,9397
14:24467,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,27
|Açılış
|: 467,12
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,36
BIST En Aktif Hisseler14:24
|ADESE
|2,31
|363.690.914
|% 10,00
|
|ACSEL
|13,42
|3.781.442
|% 10,00
|
|DARDL
|15,18
|8.467.513
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.357,10
|971.125
|% 10,00
|
|RODRG
|6,38
|2.588.257
|% 10,00
|
|YONGA
|48,16
|1.827.142
|% -9,98
|
|SODSN
|20,22
|785.476
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,50
|629.699
|% -9,97
|
|UFUK
|13,40
|789.528
|% -9,95
|
|DAGI
|11,15
|1.144.001
|% -9,94
|
|SISE
|6,86
|1.530.622.481
|% 2,54
|
|KRDMD
|3,34
|774.067.717
|% 1,83
|
|PETKM
|4,15
|612.542.654
|% -1,89
|
|ADESE
|2,31
|363.690.914
|% 10,00
|
|GARAN
|6,56
|301.301.043
|% 1,39
|
|KRDMD
|3,34
|774.067.717
|% 1,83
|
|SISE
|6,86
|1.530.622.481
|% 2,54
|
|ADESE
|2,31
|363.690.914
|% 10,00
|
|PETKM
|4,15
|612.542.654
|% -1,89
|
|IHLAS
|1,08
|143.980.198
|% 1,89
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6884
|7,6910
|% 0,37
|
|Euro
|8,9985
|9,0032
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,7531
|9,8020
|% 0,19
|
|Frank
|8,3174
|8,3675
|% 0,20
|
|Riyal
|2,0437
|2,0539
|% 0,29
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-9,14
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.155
|-21,00
|
|Tam
|3.089
|3.166
|-26,05
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-12,60
|
|Çeyrek
|749
|766
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|-0,78
|
|Gümüş Gr.
|5,81
|5,82
|-0,20
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,23
|
Seans Raporu
14:24
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14:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, EREGL, MGROS
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14:38
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TRKCM, SODA, SISE
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14:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 56 artarak (% 0.55 ) 1, 010
-
14:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, ISBIR, BASCM, TKURU, ORMA, BMELK, EKGYO, RODRG, AGYO, VANGD
-
14:38
Tabandan işlem gören hisse senetleri : YONGA, UFUK, SODSN, SUMAS