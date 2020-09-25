***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.09.2020 13:48
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876681
BIST
16:331.130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:337,6445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0191
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:338,8950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0082
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:33456,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,36
|Açılış
|: 456,59
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:33
|MERKO
|9,02
|48.632.718
|% 10,00
|
|MRSHL
|380,60
|29.398.717
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|AYCES
|102,10
|39.650.504
|% -9,96
|
|ARMDA
|66,00
|33.912.260
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|OYLUM
|5,47
|152.982.101
|% -9,88
|
|GARAN
|7,23
|2.880.317.316
|% 3,14
|
|SISE
|7,03
|1.725.610.939
|% 2,93
|
|ASELS
|17,34
|1.018.953.940
|% 2,18
|
|AKBNK
|5,14
|637.057.401
|% 1,98
|
|KRDMD
|3,30
|609.548.597
|% 0,61
|
|GARAN
|7,23
|2.880.317.316
|% 3,14
|
|SISE
|7,03
|1.725.610.939
|% 2,93
|
|HURGZ
|1,99
|462.388.954
|% -9,55
|
|EKGYO
|1,76
|331.376.129
|% 1,15
|
|KRDMD
|3,30
|609.548.597
|% 0,61
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6356
|7,6445
|% 0,25
|
|Euro
|8,8820
|8,8950
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,6694
|9,7179
|% -0,19
|
|Frank
|8,1803
|8,2296
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0270
|2,0372
|% 0,01
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-6,67
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.023
|3.099
|-3,97
|
|Yarım
|1.461
|1.499
|-1,92
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,96
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,85
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,58
|5,58
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,62
|41,62
|-0,32
|