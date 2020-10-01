***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.10.2020 10:19
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877651
BIST
10:181.151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:187,6894
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0319
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:189,0247
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0315
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:18468,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,08
|Açılış
|: 468,10
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:16
|MERKO
|13,20
|34.003.971
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|754.478
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.422.832
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|TLMAN
|33,36
|1.838.732
|% -9,98
|
|SISE
|7,15
|371.771.174
|% -2,32
|
|ASELS
|19,67
|236.426.914
|% 1,81
|
|GARAN
|7,16
|153.169.091
|% 0,85
|
|GUBRF
|33,16
|100.940.019
|% 3,24
|
|KRDMD
|3,38
|87.652.566
|% -0,29
|
|SISE
|7,15
|371.771.174
|% -2,32
|
|KRDMD
|3,38
|87.652.566
|% -0,29
|
|GARAN
|7,16
|153.169.091
|% 0,85
|
|ODAS
|2,82
|60.571.221
|% -0,70
|
|YKBNK
|2,15
|41.408.027
|% 0,94
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6739
|7,6798
|% -0,54
|
|Euro
|9,0061
|9,0156
|% -0,45
|
|Sterlin
|9,8977
|9,9473
|% -0,28
|
|Frank
|8,3089
|8,3590
|% -0,26
|
|Riyal
|2,0400
|2,0503
|% -0,36
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|10,15
|
|Altın Gr.
|468
|468
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,69
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|5,86
|5,87
|0,11
|
|B. Petrol
|42,40
|42,40
|0,10
|