***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:07
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882730
BIST
12:511.219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 8,74
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
12:517,8450
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0209
|Açılış
|: 7,8560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
12:519,2946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
12:51483,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,33
|Açılış
|: 483,57
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler12:51
|KARTN
|1.023,40
|1.533.053
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|6.712.490
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|442.662
|% 10,00
|
|BMELK
|12,87
|209.331
|% 10,00
|
|DAGI
|14,52
|6.171.828
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|86.620
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|2.310.578
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|432.101
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|136.362.283
|% -9,94
|
|CEOEM
|7,98
|23.721.715
|% -9,93
|
|KARSN
|3,30
|720.422.510
|% 5,43
|
|GARAN
|7,55
|642.924.505
|% 1,07
|
|SISE
|7,04
|638.943.440
|% 0,86
|
|ITTFH
|10,88
|408.429.816
|% -1,45
|
|KLGYO
|15,80
|392.092.336
|% -3,72
|
|KARSN
|3,30
|720.422.510
|% 5,43
|
|IHLAS
|1,28
|197.773.384
|% -3,03
|
|YKBNK
|2,40
|304.185.160
|% 0,84
|
|SKBNK
|2,04
|256.807.112
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,94
|239.682.874
|% 1,57
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8413
|7,8450
|% -0,27
|
|Euro
|9,2898
|9,2946
|% -0,06
|
|Sterlin
|10,2062
|10,2574
|% 0,54
|
|Frank
|8,6366
|8,6886
|% 0,03
|
|Riyal
|2,0849
|2,0954
|% -0,26
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|11,40
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.187
|3.267
|12,60
|
|Yarım
|1.541
|1.580
|6,09
|
|Çeyrek
|773
|790
|3,05
|
|Gümüş.Ons
|25,00
|25,03
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,58
|42,58
|-0,58
|