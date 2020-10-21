***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2020 10:42
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882762
BIST
13:261.220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 9,61
|Açılış
|: 1.221
|
|Önceki Kapanış
|: 1.210
|
1.223
En Düşük
1.214
13:267,8434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0225
|Açılış
|: 7,8540
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8880
|
7,8826
En Düşük
7,8171
13:269,3008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3100
|
9,3393
En Düşük
9,2744
13:26483,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,36
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 482,24
|
485,62
En Düşük
481,66
BIST En Aktif Hisseler13:24
|NIBAS
|41,80
|4.076.202
|% 10,00
|
|KARTN
|1.023,40
|1.628.229
|% 10,00
|
|FORMT
|8,80
|19.571.869
|% 10,00
|
|BEYAZ
|11,00
|1.387.232
|% 10,00
|
|BASCM
|8,36
|494.449
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,42
|180.177
|% -9,98
|
|MERKO
|17,50
|4.810.488
|% -9,98
|
|SERVE
|14,25
|254.201
|% -9,98
|
|ARTI
|9,66
|805.248
|% -9,97
|
|KATMR
|4,41
|143.847.345
|% -9,94
|
|KARSN
|3,31
|746.748.657
|% 5,75
|
|GARAN
|7,55
|661.967.552
|% 1,07
|
|SISE
|7,03
|657.508.208
|% 0,72
|
|ITTFH
|10,51
|439.180.887
|% -4,80
|
|KLGYO
|15,50
|429.124.686
|% -5,55
|
|KARSN
|3,31
|746.748.657
|% 5,75
|
|IHLAS
|1,29
|200.018.857
|% -2,27
|
|YKBNK
|2,41
|325.727.370
|% 1,26
|
|EKGYO
|1,95
|260.899.769
|% 2,09
|
|SKBNK
|2,02
|265.415.126
|% -0,98
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8394
|7,8428
|% -0,29
|
|Euro
|9,2942
|9,2996
|% 0,00
|
|Sterlin
|10,2062
|10,2574
|% 0,54
|
|Frank
|8,6373
|8,6893
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0846
|2,0950
|% -0,28
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|12,57
|
|Altın Gr.
|484
|484
|1,37
|
|Cumhuriyet
|3.202
|3.250
|10,00
|
|Tam
|3.186
|3.266
|11,59
|
|Yarım
|1.540
|1.580
|5,60
|
|Çeyrek
|772
|790
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,06
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,08
|
|B. Petrol
|42,64
|42,64
|-0,52
|