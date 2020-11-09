***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.11.2020 10:01
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887020
BIST
11:461.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,39%
|| 28,53
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:468,2596
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -0,2597
|Açılış
|: 8,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:469,8119
En Yüksek
|Değişim
|: -3,11%
|| -0,3145
|Açılış
|: 9,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:46520,45
En Yüksek
|Değişim
|: -2,69%
|| -14,38
|Açılış
|: 520,75
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:46
|MARTI
|2,64
|13.649.597
|% 10,00
|
|ACSEL
|18,37
|18.049.408
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.779.052
|% 9,98
|
|SKBNK
|1,51
|190.986.176
|% -16,11
|
|ATSYH
|4,86
|37.271
|% -10,00
|
|EUYO
|8,46
|63.188
|% -10,00
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|1.384.679.036
|% 4,73
|
|AKBNK
|5,24
|358.129.604
|% 4,38
|
|YKBNK
|2,41
|316.797.238
|% 3,43
|
|ODAS
|3,65
|316.319.823
|% 1,39
|
|PETKM
|4,37
|308.669.041
|% 1,86
|
|GARAN
|7,31
|1.384.679.036
|% 4,73
|
|YKBNK
|2,41
|316.797.238
|% 3,43
|
|SKBNK
|1,51
|190.986.176
|% -16,11
|
|TSKB
|2,20
|195.973.098
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,83
|159.768.775
|% 1,67
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2521
|8,2596
|% -3,05
|
|Euro
|9,7975
|9,8119
|% -3,11
|
|Sterlin
|10,8308
|10,8852
|% -3,05
|
|Frank
|9,1403
|9,1953
|% -3,05
|
|Riyal
|2,1972
|2,2082
|% -2,98
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|6,53
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-14,49
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.517
|-95,00
|
|Tam
|3.446
|3.535
|-95,95
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-46,41
|
|Çeyrek
|835
|855
|-23,21
|
|Gümüş.Ons
|25,75
|25,79
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|-0,17
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|0,77
|
Seans Raporu
11:46
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