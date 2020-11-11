***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.11.2020 16:09
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887943
BIST
16:081.278
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
|| 35,15
|Açılış
|: 1.250
|
|Önceki Kapanış
|: 1.243
|
1.280
En Düşük
1.248
16:087,8958
En Yüksek
|Değişim
|: -3,19%
|| -0,2602
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2029
En Düşük
7,8719
16:089,3012
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -0,3331
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,7065
En Düşük
9,2690
16:08474,48
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -16,55
|Açılış
|: 474,48
|
|Önceki Kapanış
|: 491,04
|
496,47
En Düşük
473,87
BIST En Aktif Hisseler16:06
|KLGYO
|2,56
|106.973.624
|% 25,91
|
|ALCAR
|169,40
|53.914.717
|% 10,00
|
|BFREN
|1.041,70
|56.005.488
|% 10,00
|
|MARTI
|3,19
|32.444.459
|% 10,00
|
|SEKUR
|12,10
|5.850.595
|% 10,00
|
|EUYO
|8,37
|16.062.538
|% -10,00
|
|KSTUR
|189,50
|1.295.699
|% -9,98
|
|FRIGO
|21,16
|260.028
|% -9,96
|
|ARTI
|6,88
|2.305.402
|% -9,95
|
|AVHOL
|5,32
|713.693
|% -9,68
|
|GARAN
|8,43
|6.917.885.561
|% 8,63
|
|KRDMD
|4,00
|2.255.402.754
|% 7,24
|
|THYAO
|11,52
|2.097.295.720
|% 0,17
|
|HALKB
|5,55
|2.069.990.129
|% 7,98
|
|VAKBN
|4,72
|1.736.162.124
|% 8,51
|
|GARAN
|8,43
|6.917.885.561
|% 8,63
|
|KRDMD
|4,00
|2.255.402.754
|% 7,24
|
|YKBNK
|2,80
|1.460.058.440
|% 9,80
|
|HALKB
|5,55
|2.069.990.129
|% 7,98
|
|VAKBN
|4,72
|1.736.162.124
|% 8,51
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8977
|7,9039
|% -3,09
|
|Euro
|9,2932
|9,3077
|% -3,39
|
|Sterlin
|10,3908
|10,4430
|% -3,53
|
|Frank
|8,5599
|8,6115
|% -3,51
|
|Riyal
|2,0955
|2,1060
|% -3,33
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|-0,17
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-15,54
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.231
|-114,00
|
|Tam
|3.159
|3.241
|-122,80
|
|Yarım
|1.527
|1.568
|-59,40
|
|Çeyrek
|766
|784
|-29,70
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,73
|44,73
|1,12
|