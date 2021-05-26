***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.05.2021 10:50
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938125
BIST
13:441.410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,51
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.423
En Düşük
1.393
13:448,4389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0229
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4695
En Düşük
8,4135
13:4410,3347
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3718
En Düşük
10,3132
13:44517,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,98
|Açılış
|: 517,74
|
|Önceki Kapanış
|: 516,76
|
519,56
En Düşük
515,12
BIST En Aktif Hisseler13:42
|RYSAS
|3,74
|5.127.312
|% 10,00
|
|SUMAS
|61,15
|220.574
|% 9,98
|
|TUCLK
|9,75
|32.651.693
|% 9,92
|
|TDGYO
|7,55
|9.245.491
|% 9,90
|
|BASCM
|15,00
|395.434
|% 9,73
|
|KUTPO
|49,50
|3.104.888
|% -10,00
|
|ISGSY
|13,42
|23.713.089
|% -9,99
|
|METUR
|29,74
|44.029.755
|% -9,99
|
|ETILR
|6,32
|1.182.718
|% -9,97
|
|GSDDE
|4,88
|9.176.714
|% -7,75
|
|GARAN
|8,02
|1.177.377.265
|% 2,82
|
|THYAO
|12,89
|693.163.411
|% -0,08
|
|KOZAL
|123,00
|538.144.255
|% 0,41
|
|TRILC
|46,02
|507.854.006
|% -2,46
|
|KRDMD
|7,91
|439.137.080
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,13
|358.169.518
|% 0,47
|
|EKGYO
|1,89
|297.690.448
|% 2,16
|
|GARAN
|8,02
|1.177.377.265
|% 2,82
|
|SKBNK
|1,10
|123.262.992
|% 0,00
|
|TSKB
|1,34
|117.909.419
|% 1,52
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4373
|8,4397
|% -0,26
|
|Euro
|10,3282
|10,3359
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,9261
|11,9859
|% -0,08
|
|Frank
|9,3944
|9,4510
|% -0,21
|
|Riyal
|2,2443
|2,2555
|% -0,24
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|8,75
|
|Altın Gr.
|518
|518
|1,10
|
|Cumhuriyet
|3.422
|3.473
|28,00
|
|Tam
|3.404
|3.492
|27,27
|
|Yarım
|1.646
|1.689
|13,19
|
|Çeyrek
|825
|845
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,10
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,63
|0,00
|
|B. Petrol
|68,48
|68,48
|-0,01
|