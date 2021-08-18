***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.08.2021 10:58
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958916
BIST
11:381.461
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,73
|Açılış
|: 1.466
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.467
En Düşük
1.457
11:388,4848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0532
|Açılış
|: 8,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4980
En Düşük
8,4027
11:389,9512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0740
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8800
|
9,9789
En Düşük
9,8620
11:38487,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,86
|Açılış
|: 487,96
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
488,49
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler11:38
|VAKKO
|11,66
|99.786.308
|% 10,00
|
|AGYO
|3,74
|48.027.483
|% 10,00
|
|MARKA
|5,01
|3.382.675
|% 9,87
|
|DAGI
|3,75
|72.110.718
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,00
|85.260
|% 8,05
|
|PRZMA
|4,11
|4.971.804
|% -7,85
|
|KUTPO
|55,30
|27.192.072
|% -7,14
|
|IDGYO
|2,61
|5.003.417
|% -6,79
|
|ADESE
|1,31
|17.880.697
|% -5,76
|
|VKING
|7,12
|34.505.780
|% -5,44
|
|GARAN
|9,46
|406.078.672
|% 0,00
|
|THYAO
|12,35
|326.576.436
|% -0,72
|
|YKBNK
|2,59
|320.885.735
|% -0,38
|
|TUPRS
|102,70
|273.556.040
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|237.728.842
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,59
|320.885.735
|% -0,38
|
|EKGYO
|1,85
|90.267.025
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,61
|154.878.774
|% 1,40
|
|GARAN
|9,46
|406.078.672
|% 0,00
|
|HALKB
|4,88
|193.972.853
|% 1,67
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4820
|8,4848
|% 0,63
|
|Euro
|9,9472
|9,9512
|% 0,75
|
|Sterlin
|11,6471
|11,7055
|% 0,86
|
|Frank
|9,2541
|9,3098
|% 0,84
|
|Riyal
|2,2568
|2,2681
|% 0,71
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|1,37
|
|Altın Gr.
|487
|487
|2,94
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,06
|
|B. Petrol
|69,36
|69,36
|0,33
|