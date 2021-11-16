***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.11.2021 10:02
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977956
BIST
10:561.709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.704
10:5610,1732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,1154
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,2165
En Düşük
10,0421
10:5611,5732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1371
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
10:56610,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 7,31
|Açılış
|: 610,00
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:56
|ELITE
|19,72
|85.588.018
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|TDGYO
|7,29
|16.246.329
|% 7,52
|
|PRKAB
|41,74
|106.210.505
|% 7,08
|
|OYLUM
|8,10
|5.461.687
|% -7,53
|
|PENTA
|164,30
|7.634.393
|% -6,54
|
|HEDEF
|3,39
|5.672.333
|% -5,57
|
|DOGUB
|3,20
|526.118
|% -4,76
|
|NUGYO
|10,49
|3.226.971
|% -3,94
|
|GARAN
|12,32
|1.239.904.034
|% 5,93
|
|YKBNK
|3,46
|971.594.277
|% 2,06
|
|AKBNK
|7,18
|889.827.523
|% 3,01
|
|PETKM
|8,10
|666.581.854
|% 2,14
|
|ISCTR
|7,00
|608.947.210
|% 0,14
|
|YKBNK
|3,46
|971.594.277
|% 2,06
|
|SKBNK
|1,20
|186.844.682
|% -3,23
|
|AKBNK
|7,18
|889.827.523
|% 3,01
|
|GARAN
|12,32
|1.239.904.034
|% 5,93
|
|TSKB
|1,66
|157.518.738
|% -3,49
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1648
|10,1732
|% 1,15
|
|Euro
|11,5631
|11,5732
|% 1,20
|
|Sterlin
|13,6576
|13,7261
|% 1,58
|
|Frank
|10,9489
|11,0149
|% 1,15
|
|Riyal
|2,7055
|2,7191
|% 1,18
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|2,02
|
|Altın Gr.
|610
|610
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,08
|25,11
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|8,20
|8,21
|0,09
|
|B. Petrol
|82,66
|82,66
|0,61
|
Seans Raporu
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