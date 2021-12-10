***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 15:33
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982667
BIST
15:372.008
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -22,99
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.001
15:3713,8813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0941
|Açılış
|: 13,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7900
|
13,9598
En Düşük
13,7364
15:3715,6771
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0813
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,7559
En Düşük
15,4828
15:37794,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 7,19
|Açılış
|: 794,44
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
794,88
En Düşük
782,15
BIST En Aktif Hisseler15:35
|HEDEF
|5,39
|75.796.626
|% 10,00
|
|EUHOL
|2,31
|22.685.121
|% 10,00
|
|ISBTR
|45.441,00
|719.087
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|14.281.612
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|7.324.027
|% 9,91
|
|EGEPO
|8,55
|40.984.734
|% -10,00
|
|PRKAB
|64,80
|15.372.893
|% -10,00
|
|SONME
|34,20
|1.803.391
|% -10,00
|
|RALYH
|13,77
|14.070.928
|% -10,00
|
|DOBUR
|138,00
|2.166.048
|% -9,98
|
|THYAO
|22,04
|4.101.178.328
|% 0,18
|
|PETKM
|9,07
|2.116.579.108
|% 1,45
|
|SISE
|15,47
|1.912.027.595
|% 0,45
|
|KRDMD
|10,41
|1.747.847.079
|% -0,86
|
|GARAN
|11,68
|1.254.952.783
|% -1,52
|
|EKGYO
|2,44
|829.545.414
|% -3,56
|
|PETKM
|9,07
|2.116.579.108
|% 1,45
|
|TSKB
|1,55
|325.760.260
|% -4,91
|
|THYAO
|22,04
|4.101.178.328
|% 0,18
|
|YKBNK
|3,47
|604.148.066
|% -3,88
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8645
|13,8665
|% 0,58
|
|Euro
|15,6370
|15,6738
|% 0,50
|
|Sterlin
|18,3421
|18,4341
|% 0,91
|
|Frank
|15,0182
|15,1087
|% 1,00
|
|Riyal
|3,7038
|3,7223
|% 1,07
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,81
|
|Altın Gr.
|793
|793
|5,44
|
|Cumhuriyet
|5.258
|5.338
|44,00
|
|Tam
|5.217
|5.349
|27,26
|
|Yarım
|2.521
|2.587
|13,19
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|6,59
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,89
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,77
|9,78
|0,03
|
|B. Petrol
|75,14
|75,14
|0,72
|
Seans Raporu
15:35
daha fazla
-
15:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 84 kaybederek (% -1.17 ) 2, 182
-
15:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, PETKM, TSKB
-
15:52XU100
Endeks 2, 008 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 17 altında . İşlem hacmi 30, 293.00 milyon TL de
-
15:52ICBCT
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 712, 242 adet işlem
-
15:50MNDRS
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 2.38 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 608, 310 adet işlem