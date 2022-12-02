***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 11:01
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083854
BIST
11:585.014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -32,25
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:5818,6411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:5819,6481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0317
|Açılış
|: 19,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:581.079,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,46
|Açılış
|: 1.079,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ALFAS
|201,30
|764.199.262
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.695.045
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.883.286
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|45.337
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|PRZMA
|6,22
|1.613.383
|% -5,90
|
|SASA
|123,00
|422.466.178
|% -5,46
|
|MIATK
|130,00
|31.573.691
|% -5,45
|
|KOZAL
|401,70
|3.809.986.067
|% -0,77
|
|THYAO
|126,10
|2.752.425.393
|% 1,37
|
|ASELS
|49,32
|2.492.895.527
|% 3,31
|
|EREGL
|41,92
|1.918.573.618
|% -1,32
|
|KOZAA
|50,10
|1.589.308.210
|% -0,20
|
|EKGYO
|7,16
|1.415.058.917
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,74
|329.726.827
|% 0,37
|
|DOHOL
|8,26
|772.406.356
|% -0,48
|
|KRDMD
|15,26
|1.287.719.723
|% -0,52
|
|ISCTR
|10,64
|898.763.957
|% -2,03
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6381
|18,6411
|% 0,04
|
|Euro
|19,6424
|19,6481
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,8308
|22,9453
|% 0,38
|
|Frank
|19,8672
|19,9869
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9435
|4,9683
|% 0,05
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,80
|
|Altın Gr.
|1.080
|1.080
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.289
|44,00
|
|Tam
|7.202
|7.265
|-9,00
|
|Yarım
|3.493
|3.552
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.775
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,73
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|86,57
|86,57
|-0,31
|
Seans Raporu
11:58
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12:12MZHLD
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -36, 71 kaybederek (% -0.83 ) 4, 388
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : TBORG, ARZUM, BRKO, UZERB, ALFAS, VBTYZ, YBTAS, NIBAS, KARTN, BRMEN