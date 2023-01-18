***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2023 10:01
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [PRZMA]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102886
BIST
10:105.357
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 42,33
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.360
En Düşük
5.337
10:1018,7945
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0270
|Açılış
|: 19,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0250
|
18,8085
En Düşük
18,6816
10:1020,3228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0620
|Açılış
|: 20,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,3309
En Düşük
20,1554
10:101.150,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,41
|Açılış
|: 1.150,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.154,81
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler10:10
|ONCSM
|49,76
|916.878
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|24.803.753
|% 9,98
|
|SDTTR
|91,10
|19.627.495
|% 9,96
|
|SOKE
|12,05
|12.077.402
|% 9,95
|
|PCILT
|36,04
|12.766.996
|% 9,95
|
|BALAT
|21,70
|1.121.830
|% -7,11
|
|ZEDUR
|59,00
|350.460
|% -5,14
|
|BFREN
|5.435,00
|16.732.530
|% -3,99
|
|TERA
|24,20
|2.438.112
|% -2,18
|
|EPLAS
|37,22
|405.945
|% -1,95
|
|ASELS
|61,70
|928.230.839
|% 4,75
|
|THYAO
|148,50
|908.131.706
|% 0,75
|
|EREGL
|41,10
|458.838.775
|% 0,49
|
|KOZAL
|566,90
|317.404.214
|% 1,92
|
|TUPRS
|573,70
|287.916.937
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,53
|235.625.046
|% -0,70
|
|ASELS
|61,70
|928.230.839
|% 4,75
|
|ITTFH
|3,00
|44.267.439
|% 0,67
|
|KRDMD
|19,64
|269.836.048
|% 0,20
|
|PETKM
|18,42
|238.995.467
|% 0,00
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7912
|18,7945
|% 0,14
|
|Euro
|20,3132
|20,3228
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,0687
|23,1844
|% 0,37
|
|Frank
|20,3109
|20,4332
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9883
|5,0133
|% 0,11
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-3,94
|
|Altın Gr.
|1.151
|1.151
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|7.807
|7.925
|11,00
|
|Tam
|7.816
|7.882
|-2,00
|
|Yarım
|3.808
|3.857
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.910
|1.929
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,02
|24,05
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|14,51
|14,52
|0,08
|
|B. Petrol
|86,72
|86,72
|0,80
|
Seans Raporu
10:10
daha fazla
-
10:25ASELS
Yüzde 4.75 oranında artışla 61.70 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 802, 349 adet işlem
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10:24KARSN
Yüzde 4.61 oranında artışla 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 398, 519 adet işlem
-
10:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 17 artarak (% 0.66 ) 5, 861
-
10:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:23
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BALAT, AKPAZ