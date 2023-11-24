***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2023 10:02
***PRZMA*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PRZMA.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219777
BIST
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12:487.893
En Düşük
|Değişim
|: -0,07%
|| -5,26
|Açılış
|: 7.902
|
|Önceki Kapanış
|: 7.899
|
7.868
En Yüksek
7.910
12:4828,8937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0680
|Açılış
|: 28,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
28,9208
En Düşük
28,7603
12:4831,5073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 31,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,8246
En Düşük
31,3788
12:481.851,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,01
|Açılış
|: 1.851,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.845,61
|
1.854,57
En Düşük
1.842,73
BIST En Aktif Hisseler12:48
|ECZYT
|324,50
|541.266.450
|% 10,00
|
|TRILC
|13,43
|171.842.736
|% 9,99
|
|ANGEN
|15,41
|98.905.465
|% 9,99
|
|RTALB
|13,90
|78.199.577
|% 9,97
|
|EKOS
|18,67
|4.293.316
|% 9,95
|
|DAPGM
|56,00
|255.492.974
|% -9,97
|
|ORMA
|182,70
|4.110.019
|% -9,96
|
|QNBFB
|286,50
|1.104.458
|% -7,73
|
|AYES
|45,18
|285.267
|% -6,23
|
|ADEL
|437,00
|527.022
|% -6,22
|
|THYAO
|262,50
|3.359.732.898
|% 0,67
|
|TUPRS
|150,40
|1.616.049.290
|% 0,33
|
|EREGL
|39,84
|1.195.148.567
|% 1,27
|
|AKBNK
|31,40
|1.077.297.194
|% -0,19
|
|ISCTR
|20,94
|1.058.908.039
|% -0,95
|
|IHLAS
|1,29
|108.879.425
|% -3,01
|
|EKGYO
|7,33
|537.058.794
|% 0,96
|
|YKBNK
|17,56
|984.820.320
|% -0,17
|
|ISCTR
|20,94
|1.058.908.039
|% -0,95
|
|ZOREN
|4,95
|214.305.323
|% -0,40
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8595
|28,8937
|% 0,24
|
|Euro
|31,4970
|31,5073
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,1257
|36,3069
|% 0,38
|
|Frank
|32,5373
|32,7333
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6817
|7,7203
|% 0,35
|
|12:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,68
|23,72
|% 0,66
|
|Platin
|920,47
|922,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.053,24
|1.060,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.994,41
|1.994,62
|% 0,66
|