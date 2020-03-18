***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.03.2020 11:00
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830304
BIST
11:0886.539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -238,78
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
11:086,4527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0541
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4593
En Düşük
6,3873
11:087,0877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,1109
En Düşük
7,0187
11:08312,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,95
|Açılış
|: 312,57
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
310,07
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.056.824
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|593.457
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|CELHA
|6,19
|616.217
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|ASELS
|22,40
|243.167.002
|% 1,91
|
|THYAO
|8,08
|234.344.964
|% 1,25
|
|GARAN
|8,42
|208.933.558
|% 0,36
|
|TSPOR
|2,63
|126.044.093
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,07
|98.332.812
|% 0,98
|
|TSPOR
|2,63
|126.044.093
|% -2,59
|
|YKBNK
|2,07
|98.332.812
|% 0,98
|
|ODAS
|1,24
|55.402.075
|% 5,08
|
|IHLAS
|0,46
|14.720.241
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,80
|26.121.932
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7518
|7,7907
|% 0,83
|
|Frank
|6,6889
|6,7292
|% 0,90
|
|Riyal
|1,7164
|1,7250
|% 1,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|-24,96
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,56
|
|Cumhuriyet
|2.085
|2.117
|49,00
|
|Tam
|2.075
|2.128
|45,22
|
|Yarım
|1.003
|1.029
|21,87
|
|Çeyrek
|503
|515
|10,94
|
|Gümüş.Ons
|12,47
|12,51
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-0,42
|