***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.04.2020 16:13
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833864
BIST
18:0589.085
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -558,58
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
18:056,6945
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0795
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6956
En Düşük
6,6108
18:057,3245
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0305
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3278
En Düşük
7,2611
18:05341,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 5,44
|Açılış
|: 341,18
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
342,40
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|427.835
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|335.812
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2719
|8,3134
|% 1,02
|
|Frank
|6,8897
|6,9312
|% 0,52
|
|Riyal
|1,7723
|1,7811
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,75
|
|Altın Gr.
|342
|342
|6,25
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,00
|14,04
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,02
|3,03
|0,05
|
|B. Petrol
|24,80
|24,80
|-1,55
|
Seans Raporu
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17:59XU100
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17:54XU050
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