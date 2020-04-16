***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.04.2020 15:50
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuran Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838686
BIST
18:0596.249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 394,17
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
18:056,9506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0385
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9533
En Düşük
6,8896
18:057,5401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
18:05383,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,61
|Açılış
|: 383,10
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PINSU
|3,85
|43.854.095
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|93.391.987
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,33
|152.483
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|328.561
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.862.181
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.985.479
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.767.605
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|SANFM
|7,13
|14.468.181
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|1.473.924
|% -9,96
|
|ASELS
|26,66
|1.238.774.034
|% 0,83
|
|PGSUS
|49,92
|1.158.339.673
|% -9,97
|
|THYAO
|10,16
|1.083.840.016
|% -1,93
|
|GARAN
|8,25
|954.707.108
|% 0,49
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLGM
|1,07
|249.437.398
|% 4,90
|
|ECILC
|4,80
|929.037.144
|% 9,84
|
|IHLAS
|0,67
|102.889.681
|% 9,84
|
|YKBNK
|1,95
|315.300.182
|% 0,52
|
|IHEVA
|1,89
|289.872.925
|% -9,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6106
|8,6537
|% -0,23
|
|Frank
|7,1331
|7,1761
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8431
|1,8523
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.715
|-1,39
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,38
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.519
|15,00
|
|Tam
|2.526
|2.592
|15,40
|
|Yarım
|1.229
|1.262
|7,50
|
|Çeyrek
|616
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,37
|15,41
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,30
|27,30
|-0,39
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.95 oranında artışla 15.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 709, 687 adet işlem
-
17:58OYAYO
Yüzde 9.81 oranında artışla 5.26 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 203 adet işlem
-
17:57EUYO
Yüzde 9.76 oranında artışla 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 387, 006 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 96, 216 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 12, 668.00 milyon TL de
-
17:55IHLGM
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.07 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 372, 905 adet işlem