***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2020 14:22
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Metin Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843342
BIST
15:3899.065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 493,93
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.273
En Düşük
97.800
15:387,1734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0258
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2700
En Düşük
7,0706
15:387,7616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0127
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8587
En Düşük
7,6310
15:38389,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,10
|Açılış
|: 389,20
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
396,23
En Düşük
385,35
BIST En Aktif Hisseler
|KUTPO
|14,52
|13.959.177
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|2.304.325
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|497.145
|% 10,00
|
|SALIX
|6,82
|79.924
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|413.428
|% 10,00
|
|GEDIK
|20,96
|17.498.919
|% -8,31
|
|CASA
|15,62
|106.013
|% -8,12
|
|IZMDC
|10,08
|17.746.774
|% -5,35
|
|INFO
|5,75
|7.598.492
|% -4,96
|
|BALAT
|2,23
|106.585
|% -3,88
|
|KRDMD
|2,63
|1.080.584.888
|% 6,05
|
|GARAN
|8,11
|884.479.717
|% 0,50
|
|THYAO
|10,69
|540.613.272
|% 1,23
|
|SASA
|9,32
|479.458.784
|% 3,90
|
|PETUN
|22,12
|370.002.815
|% 9,94
|
|KRDMD
|2,63
|1.080.584.888
|% 6,05
|
|YKBNK
|2,13
|261.271.013
|% 0,95
|
|GARAN
|8,11
|884.479.717
|% 0,50
|
|GUSGR
|3,18
|322.902.766
|% -0,31
|
|PETKM
|3,61
|331.799.958
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7720
|8,8160
|% -0,98
|
|Frank
|7,2742
|7,3180
|% -1,12
|
|Riyal
|1,8926
|1,9021
|% -0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.696
|1.697
|11,09
|
|Altın Gr.
|388
|389
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.486
|2.540
|-9,10
|
|Tam
|2.559
|2.606
|-9,40
|
|Yarım
|1.249
|1.274
|-4,60
|
|Çeyrek
|623
|637
|-2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,07
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|31,67
|31,67
|1,95
|
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