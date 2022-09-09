***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.09.2022 09:01
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061829
BIST
10:223.488
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 50,26
|Açılış
|: 3.465
|
|Önceki Kapanış
|: 3.437
|
3.495
En Düşük
3.452
10:2218,2429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2530
En Düşük
18,2238
10:2218,4258
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1964
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,4522
En Düşük
18,2247
10:221.013,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,74
|Açılış
|: 1.013,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,51
|
1.013,34
En Düşük
1.001,21
BIST En Aktif Hisseler10:22
|VAKBN
|12,95
|227.132.529
|% 9,93
|
|HALKB
|13,63
|814.301.215
|% 8,95
|
|ZRGYO
|5,40
|56.467.360
|% 8,43
|
|ATATP
|57,10
|29.758.991
|% 8,35
|
|DERHL
|8,36
|17.423.932
|% 7,18
|
|HEDEF
|9,29
|6.685.870
|% -5,30
|
|VKING
|6,90
|429.625
|% -4,83
|
|TSPOR
|5,28
|36.454.699
|% -3,83
|
|CANTE
|78,50
|1.217.552
|% -2,97
|
|COSMO
|34,00
|63.206
|% -2,86
|
|YKBNK
|8,70
|1.350.309.061
|% 2,23
|
|AKBNK
|15,64
|1.336.205.326
|% 3,23
|
|ISCTR
|11,92
|1.090.745.318
|% 5,39
|
|HALKB
|13,63
|814.301.215
|% 8,95
|
|GARAN
|25,36
|795.168.000
|% 6,55
|
|YKBNK
|8,70
|1.350.309.061
|% 2,23
|
|EKGYO
|4,99
|761.782.347
|% 2,04
|
|ISCTR
|11,92
|1.090.745.318
|% 5,39
|
|AKBNK
|15,64
|1.336.205.326
|% 3,23
|
|HALKB
|13,63
|814.301.215
|% 8,95
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2359
|18,2429
|% 0,11
|
|Euro
|18,4150
|18,4258
|% 1,08
|
|Sterlin
|21,1279
|21,2339
|% 1,06
|
|Frank
|18,9288
|19,0429
|% 1,16
|
|Riyal
|4,8398
|4,8640
|% 0,08
|
|10:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|20,21
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|10,38
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.812
|6.875
|46,00
|
|Yarım
|3.319
|3.361
|23,00
|
|Çeyrek
|1.665
|1.681
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,87
|18,89
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,07
|0,19
|
|B. Petrol
|89,45
|89,45
|0,30
|