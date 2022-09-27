***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.09.2022 09:08
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065392
BIST
10:343.280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 20,24
|Açılış
|: 3.271
|
|Önceki Kapanış
|: 3.260
|
3.289
En Düşük
3.271
10:3418,4855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5850
|
18,5132
En Düşük
18,4396
10:3417,8768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1426
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
17,9049
En Düşük
17,6995
10:34974,32
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 11,32
|Açılış
|: 974,49
|
|Önceki Kapanış
|: 963,00
|
974,72
En Düşük
962,58
BIST En Aktif Hisseler10:32
|MMCAS
|4,52
|755.586
|% 9,98
|
|KMPUR
|56,75
|53.660.269
|% 7,58
|
|BAGFS
|25,88
|42.168.402
|% 7,48
|
|KONTR
|56,60
|127.946.007
|% 7,10
|
|SMRTG
|68,40
|131.524.023
|% 7,04
|
|ISGYO
|8,19
|4.552.256
|% -10,00
|
|ULUFA
|5,76
|615.813
|% -10,00
|
|EGSER
|32,00
|10.798.749
|% -9,96
|
|TSKB
|2,36
|125.913.118
|% -9,92
|
|SKBNK
|2,06
|25.633.038
|% -9,65
|
|SASA
|68,65
|694.261.127
|% 3,47
|
|THYAO
|69,75
|641.542.110
|% 0,50
|
|HEKTS
|56,70
|399.294.873
|% 4,04
|
|EKGYO
|3,99
|329.024.227
|% 1,53
|
|YKBNK
|7,01
|305.903.502
|% 1,15
|
|EKGYO
|3,99
|329.024.227
|% 1,53
|
|ZOREN
|4,05
|223.951.219
|% -4,71
|
|TSKB
|2,36
|125.913.118
|% -9,92
|
|YKBNK
|7,01
|305.903.502
|% 1,15
|
|VAKBN
|7,70
|303.576.898
|% -3,14
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,4678
|18,4909
|% 0,09
|
|Euro
|17,8626
|17,8793
|% 0,82
|
|Sterlin
|19,9286
|20,0285
|% 1,35
|
|Frank
|18,6306
|18,7428
|% 0,67
|
|Riyal
|4,8993
|4,9239
|% 0,13
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.639
|1.639
|16,69
|
|Altın Gr.
|974
|974
|10,74
|
|Cumhuriyet
|6.609
|6.709
|-26,00
|
|Tam
|6.621
|6.695
|16,00
|
|Yarım
|3.221
|3.278
|10,00
|
|Çeyrek
|1.615
|1.637
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|18,71
|18,74
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,11
|11,12
|0,22
|
|B. Petrol
|84,40
|84,40
|1,54
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:45XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 99 artarak (% 0.74 ) 3, 559
-
10:45
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse SASA, TRKCM, SODA
-
10:45XU100
Endeks 3, 278 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 8, 227.00 milyon TL de
-
10:45ESCAR
Yüzde 4.83 oranında artışla 50.15 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 071 adet işlem
-
10:44ORCAY
Yüzde 6.66 oranında artışla 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 268 adet işlem