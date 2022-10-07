***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.10.2022 09:04
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Raşit Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068517
BIST
11:203.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 23,10
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.549
11:2018,5888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 18,6180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:2018,2386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0509
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:201.023,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,37
|Açılış
|: 1.023,31
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:18
|ORGE
|16,87
|42.637.714
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|131.791.188
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.261.754.374
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|26.106.312
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,52
|140.575.127
|% 8,69
|
|KIMMR
|8,00
|2.628.896
|% -9,91
|
|INFO
|9,08
|97.656.892
|% -5,91
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|HTTBT
|17,12
|8.877.966
|% -2,89
|
|ULUFA
|4,03
|5.748.882
|% -2,89
|
|THYAO
|84,30
|2.397.711.266
|% -0,47
|
|SASA
|87,10
|1.905.409.547
|% 2,23
|
|HEKTS
|69,20
|1.261.754.374
|% 9,93
|
|ASELS
|32,10
|914.128.563
|% 2,10
|
|EREGL
|30,52
|774.235.063
|% 0,66
|
|EKGYO
|4,26
|416.139.708
|% -0,93
|
|ODAS
|7,51
|558.286.937
|% 3,30
|
|YKBNK
|8,08
|415.352.003
|% -0,74
|
|KRDMD
|12,85
|661.703.102
|% 1,26
|
|DOHOL
|5,29
|240.246.421
|% -0,94
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5812
|18,5877
|% 0,02
|
|Euro
|18,2331
|18,2362
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,7388
|20,8428
|% 0,35
|
|Frank
|18,7255
|18,8383
|% 0,25
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% 0,02
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,32
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.843
|6.903
|-28,00
|
|Yarım
|3.334
|3.375
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.687
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|20,74
|20,77
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,38
|0,03
|
|B. Petrol
|94,69
|94,69
|0,27
|