***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.11.2022 09:15
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuran Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077785
BIST
11:424.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 50,26
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.396
En Düşük
4.297
11:4218,6078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1308
|Açılış
|: 18,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
11:4218,5877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0527
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6212
En Düşük
18,4643
11:42998,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,28
|Açılış
|: 998,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
999,72
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler11:40
|TEZOL
|22,04
|164.205.097
|% 9,98
|
|DESA
|42,98
|29.861.508
|% 9,98
|
|SNKRN
|22,50
|1.562.018
|% 9,97
|
|ALCTL
|69,10
|111.687.138
|% 9,94
|
|IHEVA
|1,80
|43.691.227
|% 9,76
|
|DITAS
|23,28
|8.915.218
|% -36,88
|
|VKING
|11,79
|420.207
|% -10,00
|
|ZEDUR
|36,90
|198.411
|% -10,00
|
|KERVN
|0,77
|386.836
|% -9,41
|
|SUMAS
|105,50
|128.710
|% -7,29
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|THYAO
|110,50
|4.694.071.884
|% 3,08
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|PETKM
|14,56
|1.664.749.925
|% -0,61
|
|ASELS
|36,22
|1.578.689.226
|% 1,57
|
|EKGYO
|4,67
|1.346.567.654
|% -2,51
|
|SKBNK
|2,15
|374.366.272
|% 3,37
|
|KRDMD
|13,47
|2.335.014.854
|% -2,74
|
|EREGL
|37,30
|5.690.036.726
|% 1,86
|
|YKBNK
|9,60
|1.159.522.223
|% 2,02
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6058
|18,6078
|% 0,71
|
|Euro
|18,5770
|18,5877
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,2883
|21,3951
|% 0,34
|
|Frank
|18,7168
|18,8296
|% 0,52
|
|Riyal
|4,9377
|4,9625
|% 0,68
|
|11:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.667
|-7,49
|
|Altın Gr.
|998
|999
|3,52
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.679
|6.732
|-16,00
|
|Yarım
|3.254
|3.291
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.645
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,59
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|-0,02
|
|B. Petrol
|97,67
|97,67
|-0,25
|