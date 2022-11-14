***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
14.11.2022 09:27
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuran Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079690
BIST
12:264.542
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 86,61
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
12:2618,6099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0650
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
12:2619,2204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0002
|Açılış
|: 19,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
12:261.052,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,55
|Açılış
|: 1.052,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler12:24
|KONTR
|178,20
|617.762.514
|% 10,00
|
|INVEO
|33,22
|122.741.304
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|61.446.458
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|40.814.358
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.053.681
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|271.968.118
|% -9,93
|
|FENER
|66,15
|244.901.205
|% -6,30
|
|COSMO
|90,00
|759.690
|% -6,25
|
|HLGYO
|4,33
|164.965.261
|% -4,84
|
|EKIZ
|17,00
|99.807
|% -4,17
|
|THYAO
|110,20
|4.599.908.453
|% -1,17
|
|EREGL
|37,44
|1.980.924.590
|% 2,58
|
|ODAS
|11,58
|1.756.454.311
|% 7,12
|
|ASELS
|39,90
|1.743.077.274
|% 2,68
|
|AKFGY
|4,65
|1.132.879.731
|% 2,65
|
|AKFGY
|4,65
|1.132.879.731
|% 2,65
|
|SKBNK
|2,29
|348.065.811
|% 6,02
|
|ODAS
|11,58
|1.756.454.311
|% 7,12
|
|EKGYO
|5,38
|781.172.050
|% 1,51
|
|ISCTR
|9,20
|905.443.420
|% 0,22
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6117
|% 0,36
|
|Euro
|19,2201
|19,2319
|% 0,06
|
|Sterlin
|21,8688
|21,9784
|% -0,14
|
|Frank
|19,5964
|19,7145
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9346
|4,9594
|% 0,35
|
|12:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-8,49
|
|Altın Gr.
|1.052
|1.052
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|6.988
|7.094
|-9,00
|
|Tam
|6.952
|7.073
|55,00
|
|Yarım
|3.376
|3.458
|27,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.728
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,52
|21,55
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|96,11
|96,11
|0,12
|