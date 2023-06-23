***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.06.2023 11:45
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuran Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161739
BIST
'
14:105.555
En Düşük
|Değişim
|: 2,34%
|| 127,05
|Açılış
|: 5.510
|
|Önceki Kapanış
|: 5.428
|
5.510
En Yüksek
5.588
14:1025,5176
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 0,6428
|Açılış
|: 25,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 24,2500
|
26,0864
En Düşük
24,8064
14:1027,7383
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 0,5254
|Açılış
|: 27,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
28,1685
En Düşük
26,9298
14:101.579,09
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 48,06
|Açılış
|: 1.579,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531,02
|
1.608,64
En Düşük
1.526,26
BIST En Aktif Hisseler14:07
|DERIM
|10,34
|15.322.351
|% 10,00
|
|GRSEL
|19,63
|31.850.962
|% 9,97
|
|OTTO
|158,10
|10.146.068
|% 9,94
|
|DIRIT
|6,98
|861.781
|% 9,92
|
|UZERB
|279,10
|2.825.532
|% 9,37
|
|POLTK
|2.744,30
|52.158.826
|% -10,00
|
|AVHOL
|83,70
|78.863.563
|% -10,00
|
|BMSTL
|44,06
|332.945.230
|% -9,86
|
|ATSYH
|57,85
|1.737.036
|% -9,68
|
|BURVA
|60,00
|26.966.949
|% -9,30
|
|THYAO
|184,90
|5.353.786.985
|% 2,55
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|SISE
|43,88
|1.701.823.525
|% 1,62
|
|YKBNK
|12,86
|3.117.688.719
|% 3,63
|
|AKBNK
|19,71
|3.265.080.208
|% 2,71
|
|ISCTR
|13,60
|2.073.408.184
|% 2,72
|
|EKGYO
|7,21
|1.071.336.275
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,97
|408.323.706
|% 5,32
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,4896
|25,5402
|% 2,67
|
|Euro
|27,7155
|27,7671
|% 2,04
|
|Sterlin
|32,4399
|32,6026
|% 2,60
|
|Frank
|28,3331
|28,5038
|% 2,34
|
|Riyal
|6,8016
|6,8357
|% 2,85
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|5,43
|
|Altın Gr.
|1.578
|1.578
|47,25
|
|Cumhuriyet
|10.324
|10.480
|393,00
|
|Tam
|10.375
|10.672
|515,00
|
|Yarım
|5.031
|5.198
|171,00
|
|Çeyrek
|2.523
|2.599
|85,00
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|18,38
|18,40
|0,58
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|-1,05
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 135, 72 artarak (% 2.24 ) 6, 197
-
14:22XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 46, 495.00 milyon TL de
-
14:22ITTFH
Yüzde 5.57 oranında artışla 4.17 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 507, 417 adet işlem
-
14:21KENT
Yüzde 5.26 oranında artışla 180.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 554 adet işlem
-
14:20GRTRK
Yüzde 5.38 oranında artışla 20.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 376, 768 adet işlem