***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
13.10.2023 16:25
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Nuran Kuru tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205988
BIST
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17:208.181
En Düşük
|Değişim
|: -0,94%
|| -77,99
|Açılış
|: 8.242
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|Önceki Kapanış
|: 8.259
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8.072
En Yüksek
8.242
17:2027,8128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0871
|Açılış
|: 27,8400
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|Önceki Kapanış
|: 27,7900
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27,9340
En Düşük
27,6781
17:2029,2780
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0073
|Açılış
|: 29,3000
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|Önceki Kapanış
|: 29,3000
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29,5774
En Düşük
29,1779
17:201.709,76
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 43,39
|Açılış
|: 1.709,76
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|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
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1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:20
|ERBOS
|237,60
|684.970.616
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|IHAAS
|16,33
|328.791.036
|% -9,73
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|THYAO
|224,00
|5.106.030.582
|% -0,49
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|BRSAN
|1.006,60
|4.487.143.344
|% 1,85
|
|TUPRS
|148,20
|4.025.647.383
|% 0,68
|
|ASELS
|43,18
|3.498.138.985
|% 0,19
|
|EKGYO
|7,77
|2.102.910.085
|% -2,02
|
|ZOREN
|6,38
|1.627.648.404
|% 0,79
|
|PETKM
|24,32
|4.745.403.760
|% 3,93
|
|YKBNK
|18,91
|3.291.293.391
|% -2,32
|
|ODAS
|13,80
|2.204.194.736
|% 2,00
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8065
|27,8128
|% 0,31
|
|Euro
|29,2638
|29,2780
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|47,07
|
|Altın Gr.
|1.711
|1.711
|44,51
|
|Cumhuriyet
|11.775
|11.953
|167,00
|
|Tam
|11.541
|11.627
|200,00
|
|Yarım
|5.788
|5.836
|101,00
|
|Çeyrek
|2.885
|2.918
|50,00
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,82
|
|Gümüş Gr.
|20,15
|20,18
|0,70
|
|B. Petrol
|88,87
|88,87
|2,87
|