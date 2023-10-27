***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.10.2023 17:00
***PRZMA*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler PRZMA
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Bank of America Corporation tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210942
BIST
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18:057.706
En Düşük
|Değişim
|: 0,58%
|| 44,36
|Açılış
|: 7.672
|
|Önceki Kapanış
|: 7.662
|
7.501
En Yüksek
7.741
18:0528,1397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0210
|Açılış
|: 28,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,1450
|
28,5433
En Düşük
28,0683
18:0530,3180
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,5493
|Açılış
|: 29,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,3180
En Düşük
29,6551
18:051.822,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 25,07
|Açılış
|: 1.822,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.797,27
|
1.826,05
En Düşük
1.788,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUKYO
|12,10
|14.891.777
|% 10,00
|
|MIATK
|751,40
|3.007.066.826
|% 10,00
|
|KENT
|665,50
|9.998.472
|% 10,00
|
|AYES
|44,24
|9.575.433
|% 10,00
|
|MAALT
|1.316,90
|200.314.888
|% 10,00
|
|MRSHL
|2.353,80
|256.092.093
|% -10,00
|
|INGRM
|548,60
|570.698.918
|% -9,99
|
|ENSRI
|22,36
|36.311.179
|% -9,98
|
|MHRGY
|6,16
|291.524.255
|% -9,94
|
|AGYO
|9,16
|174.471.770
|% -9,93
|
|THYAO
|217,20
|9.168.253.179
|% 1,40
|
|ASTOR
|126,90
|4.940.069.692
|% 9,97
|
|TUPRS
|138,60
|4.626.987.339
|% 1,99
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|KCHOL
|138,80
|3.316.241.921
|% -2,53
|
|ZOREN
|5,48
|1.462.000.292
|% -1,26
|
|ODAS
|13,11
|2.522.237.811
|% 0,38
|
|EKGYO
|6,70
|1.273.585.228
|% -1,18
|
|YKBNK
|17,82
|3.182.875.122
|% 0,73
|
|ISCTR
|22,30
|3.431.680.989
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,1440
|28,1696
|% 0,03
|
|Euro
|29,5834
|30,1953
|% 1,43
|
|Sterlin
|34,1222
|34,2933
|% 0,22
|
|Frank
|31,1841
|31,3720
|% -0,05
|
|Riyal
|7,5052
|7,5429
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,63
|
|Altın Gr.
|1.821
|1.821
|24,05
|
|Cumhuriyet
|12.185
|12.369
|21,00
|
|Tam
|12.049
|12.217
|169,00
|
|Yarım
|6.043
|6.134
|85,00
|
|Çeyrek
|3.012
|3.067
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,11
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|20,96
|20,99
|0,34
|
|B. Petrol
|90,15
|90,15
|2,22
|