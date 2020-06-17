***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.06.2020 18:08
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketin 09.06.2020 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İran Caddesi KARUM İş Merkezi C Blok 6. Kat Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851668
BIST
18:05110.940
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,30
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.414
18:056,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0148
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8604
En Düşük
6,8328
18:057,6955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6804
18:05380,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 380,42
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
381,10
En Düşük
377,24
BIST En Aktif Hisseler
|NIBAS
|9,68
|2.009.267
|% 10,00
|
|RTALB
|40,08
|226.881.207
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|139.362.687
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|6.229.561
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|306.826
|% 9,95
|
|DAGHL
|9,17
|8.955.257
|% -9,92
|
|YYAPI
|1,09
|34.863.802
|% -9,92
|
|MSGYO
|2,66
|81.153.758
|% -9,83
|
|YGYO
|0,92
|34.959.412
|% -9,80
|
|KSTUR
|42,00
|51.852
|% -8,50
|
|ECILC
|6,37
|1.047.926.687
|% 4,43
|
|GARAN
|8,13
|800.238.876
|% -0,97
|
|ASELS
|31,84
|781.402.950
|% -2,09
|
|EKGYO
|1,90
|513.505.345
|% -1,55
|
|THYAO
|12,44
|464.793.998
|% -1,03
|
|IEYHO
|0,84
|387.887.191
|% -6,67
|
|SKBNK
|1,35
|410.048.302
|% 5,47
|
|EKGYO
|1,90
|513.505.345
|% -1,55
|
|IHLAS
|0,82
|194.959.088
|% 3,80
|
|ALBRK
|1,62
|303.118.160
|% 4,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5719
|8,6149
|% -0,15
|
|Frank
|7,1759
|7,2191
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8226
|1,8317
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,69
|
|Altın Gr.
|381
|381
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.491
|9,70
|
|Tam
|2.542
|2.555
|6,10
|
|Yarım
|1.238
|1.249
|4,90
|
|Çeyrek
|621
|625
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|17,49
|17,51
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,87
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,88
|40,88
|-0,08
|
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