***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
10.07.2020 17:46
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17/06/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2020
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 hesap dönemine ilişkin Şirketimiz finansal raporlarının Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak bağımsız denetimlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenen
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. 10.07.2020 tarihli Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859069
BIST
17:43114.251
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -1.542,69
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
17:436,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8685
En Düşük
6,8515
17:437,7760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0268
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
17:43398,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,36
|Açılış
|: 398,30
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BFREN
|376,80
|52.515.484
|% 9,98
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MEGAP
|4,91
|2.581.542
|% 9,84
|
|MAALT
|104,30
|24.952.015
|% 9,79
|
|LIDFA
|3,24
|20.865.424
|% -10,00
|
|TURGG
|54,95
|19.115.410
|% -9,99
|
|TSPOR
|6,24
|8.458.470
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.413.984
|% -9,86
|
|PEKGY
|8,71
|60.127.088
|% -9,46
|
|EKGYO
|2,12
|2.190.344.643
|% -1,85
|
|GARAN
|7,75
|1.210.650.698
|% -2,02
|
|TRKCM
|4,59
|1.177.249.391
|% -0,86
|
|SISE
|6,14
|1.143.639.761
|% -3,76
|
|THYAO
|11,71
|1.105.818.283
|% 1,39
|
|EKGYO
|2,12
|2.190.344.643
|% -1,85
|
|IHLGM
|1,61
|446.592.003
|% -4,17
|
|ODAS
|2,63
|693.734.493
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,59
|1.177.249.391
|% -0,86
|
|KRDMD
|2,98
|729.550.510
|% -3,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6569
|8,7003
|% 0,36
|
|Frank
|7,2784
|7,3223
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8250
|1,8342
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|1,31
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,67
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.668
|2.682
|9,10
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,73
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,13
|0,00
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,10
|
Seans Raporu
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17:57MARTI
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17:55GSDHO
Yüzde -5.14 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 724, 976 adet işlem
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17:54XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2006, 39 kaybederek (% -1.52 ) 130, 252
-
17:54XU100
Endeks 113, 752 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 76 altında . İşlem hacmi 20, 849.00 milyon TL de