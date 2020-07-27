***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









ıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıFinansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2020-31.12.2020Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi10.07.2020Tescil Tarihi22.07.2020Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su27.07.2020 / 10126AçıklamalarŞirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.07.2020 tarih ve ve 10126 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862022BIST