***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
27.07.2020 13:33
ıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2020
Tescil Tarihi
22.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.07.2020 / 10126
Açıklamalar
Şirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.07.2020 tarih ve ve 10126 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862022
BIST
16:391.196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
16:396,8572
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,9270
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8689
En Düşük
6,8322
16:398,0638
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0812
|Açılış
|: 8,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0685
En Düşük
7,9455
16:39427,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 8,59
|Açılış
|: 427,43
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,47
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|6,49
|17.843.619
|% 10,00
|
|BJKAS
|2,86
|32.075.931
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,73
|21.693.599
|% 10,00
|
|KENT
|2.432,30
|14.393.247
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,48
|18.915.625
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,32
|1.128.600
|% -8,87
|
|ITTFH
|4,07
|395.963.356
|% -8,13
|
|EGCEY
|1,07
|584.126
|% -7,76
|
|UFUK
|6,90
|302.928
|% -7,26
|
|BMELK
|6,99
|51.154
|% -6,80
|
|ASELS
|36,22
|1.562.019.830
|% 3,25
|
|IHLGM
|1,84
|808.205.246
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|797.492.865
|% -0,86
|
|SISE
|6,35
|594.499.079
|% -1,70
|
|GARAN
|7,81
|590.827.796
|% -1,26
|
|IHLGM
|1,84
|808.205.246
|% 3,95
|
|EKGYO
|2,31
|797.492.865
|% -0,86
|
|IHLAS
|0,99
|251.679.773
|% 8,79
|
|KRDMD
|3,14
|345.452.280
|% 1,29
|
|ITTFH
|4,07
|395.963.356
|% -8,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7888
|8,8329
|% 0,61
|
|Frank
|7,4058
|7,4504
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8233
|1,8324
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|40,97
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,56
|
|Cumhuriyet
|2.791
|2.815
|90,90
|
|Tam
|2.875
|2.894
|99,70
|
|Yarım
|1.395
|1.413
|45,60
|
|Çeyrek
|700
|707
|22,80
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,40
|1,62
|
|Gümüş Gr.
|5,32
|5,33
|0,31
|
|B. Petrol
|43,34
|43,34
|-0,44
|
Seans Raporu
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16:53IHLAS
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16:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 03 artarak (% 0.08 ) 1, 350
-
16:50XU100
Endeks 1, 196 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 13, 426.00 milyon TL de