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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

27.07.2020 13:33
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ıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
10.07.2020
Tescil Tarihi
22.07.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
27.07.2020 / 10126
Açıklamalar

Şirketimizin 10.07.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.07.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 27.07.2020 tarih ve  ve 10126 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862022


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GSDDE 4,73 21.693.599 % 10,00  
KENT 2.432,30 14.393.247 % 10,00  
NUGYO 7,48 18.915.625 % 10,00  
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Sterlin 8,7888 8,8329 % 0,61  
Frank 7,4058 7,4504 % -0,04  
Riyal 1,8233 1,8324 % 0,16  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 40,97  
Altın Gr. 426 426 7,56  
Cumhuriyet 2.791 2.815 90,90  
Tam 2.875 2.894 99,70  
Yarım 1.395 1.413 45,60  
Çeyrek 700 707 22,80  
Gümüş.Ons 24,37 24,40 1,62  
Gümüş Gr. 5,32 5,33 0,31  
B. Petrol 43,34 43,34 -0,44  
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