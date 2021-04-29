***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.04.2021 11:39
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri gündem maddesini görüşmek 22.04.2021 tarihinde toplandılar.
Yapılan görüşmeler neticesinde
Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere İran Caddesi KARUM İş Merkezi C Blok 6. Kat Çankaya / ANKARA adresinde bulunan Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932219
BIST
14:021.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:028,2720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:0210,0040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0402
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:02470,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,15
|Açılış
|: 470,35
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:02
|FORMT
|1,32
|12.855.817
|% 10,00
|
|INTEM
|44,26
|8.440.815
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.892.069
|% 9,96
|
|KRTEK
|11,70
|69.926.468
|% -10,00
|
|SNKRN
|27,90
|630.171
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|1.944.109
|% -9,77
|
|FRIGO
|27,56
|72.628.158
|% -8,74
|
|FENER
|26,98
|37.146.532
|% -6,25
|
|KOZAL
|114,20
|802.775.381
|% 5,35
|
|THYAO
|12,14
|555.338.078
|% 1,34
|
|EREGL
|19,13
|535.486.802
|% -0,67
|
|PETKM
|6,73
|500.449.289
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|463.448.447
|% -0,14
|
|EKGYO
|1,81
|196.914.512
|% -1,09
|
|YKBNK
|2,11
|164.225.501
|% 0,48
|
|PETKM
|6,73
|500.449.289
|% 0,45
|
|GARAN
|7,22
|463.448.447
|% -0,14
|
|KRDMD
|7,14
|398.482.056
|% 0,28
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2705
|8,2720
|% 0,84
|
|Euro
|9,9972
|10,0040
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4630
|11,5205
|% 0,57
|
|Frank
|9,0510
|9,1055
|% 0,74
|
|Riyal
|2,1969
|2,2079
|% 0,78
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-2,26
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,44
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,98
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,88
|6,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|-0,93
|