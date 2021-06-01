***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.06.2021 15:35
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
21.05.2021
Tescil Tarihi
01.06.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.06.2021/94027
Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında, 2021 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.06.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 01.06.2021 tarih ve ve 94027 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939321
BIST
17:031.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:038,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:0310,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0450
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4000
En Düşük
10,3500
17:03521,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,49
|Açılış
|: 521,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler17:03
|ESEN
|31,68
|144.452.392
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.031.910
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|35.496.320
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.359.481
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.340.634
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.777.395
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,13
|1.266.633.334
|% 1,75
|
|THYAO
|13,36
|844.938.502
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|602.391.960
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,98
|540.376.434
|% 1,53
|
|EREGL
|19,48
|391.923.787
|% 1,30
|
|YKBNK
|2,22
|602.391.960
|% 3,26
|
|GARAN
|8,13
|1.266.633.334
|% 1,75
|
|ODAS
|2,08
|241.340.634
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.388.825
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|170.476.611
|% -0,51
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5201
|8,5215
|% 0,35
|
|Euro
|10,3750
|10,3850
|% 0,44
|
|Sterlin
|12,0425
|12,1029
|% 0,07
|
|Frank
|9,4553
|9,5122
|% 0,49
|
|Riyal
|2,2638
|2,2752
|% 0,28
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,75
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.428
|3.516
|4,24
|
|Yarım
|1.657
|1.701
|2,05
|
|Çeyrek
|831
|850
|1,03
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,21
|71,21
|1,90
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:11EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 091 adet işlem
-
17:10MTRKS
Yüzde 9.74 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, BIMAS
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.77 ) 1, 250
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, NATEN, BEYAZ, DERIM, CELHA, VAKKO, MZHLD, EUKYO, ESEN, METUR