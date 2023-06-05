***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.06.2023 10:51
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.05.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
GRC Bağımsız Denetim A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
26.05.2023
Tescil Tarihi
02.06.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
02.06.2023/10844
Açıklamalar
Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden sorumlu Komite'nin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından "Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş"
nin seçilmesine ilişkin karar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 02.06.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, 02.06.2023 tarih ve ve 10844 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan olmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155967
BIST
14:195.307
En Düşük
|Değişim
|: 3,76%
|| 192,09
|Açılış
|: 5.233
|
|Önceki Kapanış
|: 5.115
|
5.204
En Yüksek
5.307
14:1921,2124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,2557
|Açılış
|: 21,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1100
|
21,3204
En Düşük
20,9983
14:1922,7984
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 0,3412
|Açılış
|: 22,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,5500
|
22,9920
En Düşük
22,5016
14:191.324,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.324,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313,16
|
1.336,37
En Düşük
1.315,14
BIST En Aktif Hisseler14:19
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|SNICA
|26,40
|67.126.864
|% 10,00
|
|GEREL
|22,90
|93.076.783
|% 9,99
|
|OSMEN
|78,20
|22.567.992
|% 9,99
|
|EKIZ
|15,42
|989.517
|% 9,99
|
|ISSEN
|18,35
|26.080.286
|% -9,96
|
|IMASM
|24,22
|366.600.051
|% -9,96
|
|ATSYH
|65,65
|2.045.561
|% -6,15
|
|PEKGY
|7,14
|51.438.265
|% -5,80
|
|GMTAS
|12,39
|45.924.061
|% -4,18
|
|THYAO
|158,10
|6.552.482.026
|% 5,33
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|SASA
|63,80
|2.964.129.366
|% 10,00
|
|KCHOL
|90,55
|2.897.568.913
|% 6,15
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|11,81
|2.409.046.268
|% 2,25
|
|AKBNK
|17,99
|3.162.591.930
|% 2,51
|
|EKGYO
|7,38
|1.090.414.143
|% 1,10
|
|ISCTR
|12,46
|1.696.742.626
|% 1,63
|
|SKBNK
|2,49
|192.108.682
|% 0,40
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,2081
|21,2124
|% 1,22
|
|Euro
|22,7555
|22,7984
|% 1,52
|
|Sterlin
|26,2057
|26,3371
|% 0,77
|
|Frank
|23,1991
|23,3389
|% 1,00
|
|Riyal
|5,6420
|5,6703
|% 1,28
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-6,00
|
|Altın Gr.
|1.325
|1.325
|12,20
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.095
|-1,00
|
|Tam
|8.906
|9.137
|-5,66
|
|Yarım
|4.384
|4.468
|-98,00
|
|Çeyrek
|2.199
|2.241
|-49,00
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|16,00
|16,02
|0,08
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|1,34
|