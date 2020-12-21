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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu

21.12.2020 12:10



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Silivri'de yer alan tesisin pazar değerinin tespiti
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar

D-100 Karayolu üzeri, 2087 Sokak ile 6093 Sokak Arası 1366 Ada, 3 Parsel Selimpaşa-Silivri / İstanbul adresinde yer alan tesisin değerleme raporu ekte pdf olarak sunulmaktadır. Kamuoyuna saygılarımız ile bildiririz.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894046


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