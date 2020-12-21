***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
21.12.2020 12:10
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Lotus Gayrimenkul Değerleme Ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Silivri'de yer alan tesisin pazar değerinin tespiti
Rapor Tarihi
14.12.2020
Açıklamalar
D-100 Karayolu üzeri, 2087 Sokak ile 6093 Sokak Arası 1366 Ada, 3 Parsel Selimpaşa-Silivri / İstanbul adresinde yer alan tesisin değerleme raporu ekte pdf olarak sunulmaktadır. Kamuoyuna saygılarımız ile bildiririz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894046
BIST
13:281.377
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -31,48
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.402
En Düşük
1.377
13:287,6840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0554
|Açılış
|: 7,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6650
|
7,7362
En Düşük
7,6381
13:289,3359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0167
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4270
En Düşük
9,3081
13:28461,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 461,31
|
|Önceki Kapanış
|: 461,55
|
472,37
En Düşük
456,54
BIST En Aktif Hisseler13:26
|BOSSA
|15,40
|20.442.264
|% 10,00
|
|ARTI
|6,05
|627.438
|% 10,00
|
|YAPRK
|48,62
|1.996.483
|% 10,00
|
|SNKRN
|12,28
|559.059
|% 9,94
|
|SMART
|9,09
|35.140.264
|% 9,92
|
|RAYSG
|18,02
|11.882.586
|% -9,99
|
|PAMEL
|20,90
|784.565
|% -9,99
|
|MZHLD
|21,70
|212.508
|% -9,96
|
|CASA
|124,00
|238.452
|% -9,95
|
|ORMA
|10,98
|77.830
|% -8,50
|
|ASELS
|18,03
|1.288.271.942
|% 1,07
|
|TSKB
|1,88
|1.212.917.440
|% 2,17
|
|THYAO
|12,19
|1.148.126.271
|% -5,94
|
|GARAN
|9,55
|857.896.566
|% -3,24
|
|EKGYO
|2,13
|644.793.184
|% -3,62
|
|TSKB
|1,88
|1.212.917.440
|% 2,17
|
|EKGYO
|2,13
|644.793.184
|% -3,62
|
|ODAS
|3,99
|412.131.773
|% 0,76
|
|YKBNK
|2,97
|284.835.153
|% -3,57
|
|THYAO
|12,19
|1.148.126.271
|% -5,94
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6808
|7,6839
|% 0,72
|
|Euro
|9,3306
|9,3349
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,1057
|10,1563
|% -1,55
|
|Frank
|8,5806
|8,6323
|% -0,17
|
|Riyal
|2,0393
|2,0496
|% 0,59
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,10
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-18,00
|
|Tam
|3.043
|3.123
|-19,88
|
|Yarım
|1.471
|1.511
|-9,62
|
|Çeyrek
|738
|755
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|26,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,36
|0,03
|