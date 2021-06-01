***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme
01.06.2021 15:57
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz'in Esas Sözleşmesi, güncellenmiş olup PDF dosya formatında ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 01/06/2021 01/06/2021 94027
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939332
BIST
17:101.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,58
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:108,5225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:1010,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0606
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4541
En Düşük
10,3676
17:10520,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,25
|Açılış
|: 520,18
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
519,35
BIST En Aktif Hisseler17:10
|KONTR
|72,60
|12.047.664
|% 10,00
|
|ESEN
|31,68
|144.458.886
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|METUR
|27,60
|36.751.789
|% 9,96
|
|BEYAZ
|10,16
|12.384.047
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.433.119
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|104.052.384
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,11
|1.277.239.203
|% 1,50
|
|THYAO
|13,44
|928.341.337
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,22
|615.768.590
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,96
|549.126.660
|% 1,27
|
|EREGL
|19,46
|394.678.172
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,22
|615.768.590
|% 3,26
|
|GARAN
|8,11
|1.277.239.203
|% 1,50
|
|ODAS
|2,08
|241.433.119
|% -9,96
|
|TSKB
|1,37
|128.532.513
|% 3,01
|
|EKGYO
|1,94
|171.249.814
|% -0,51
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5211
|8,5225
|% 0,36
|
|Euro
|10,4435
|10,4478
|% 0,58
|
|Sterlin
|12,0441
|12,1045
|% 0,08
|
|Frank
|9,4622
|9,5192
|% 0,56
|
|Riyal
|2,2637
|2,2751
|% 0,27
|
|17:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-2,88
|
|Altın Gr.
|521
|522
|0,98
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|9,00
|
|Tam
|3.431
|3.520
|7,70
|
|Yarım
|1.658
|1.703
|3,73
|
|Çeyrek
|832
|851
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,10
|
|B. Petrol
|71,21
|71,21
|1,90
|
Seans Raporu
17:10
daha fazla
-
17:25VAKKO
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 512, 627 adet işlem
-
17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 15 artarak (% 0.90 ) 1, 251
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KONTR, MZHLD, BEYAZ, METUR, EUKYO, VAKKO, CELHA, BALAT, ESEN, DERIM
-
17:24
SUMAS, HURGZ, ESEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:24
COSMO, MAALT, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında