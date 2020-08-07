***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107Transferler4.585 385.692 -390.277Dönem Karı (Zararı)-745.129Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-82.288 -847.417 -847.417Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -573.368 11.786.582 -112.063 893.792 6.264.876 -745.129 41.514.690 41.514.690Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240Transferler58.952 967.811 -1.026.763Dönem Karı (Zararı)847.984Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.439 790.545 790.545Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -184.844 948.982 6.975.038 847.984 44.061.785 44.061.785Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.038.794 -1.253.794Dönem Karı (Zararı)847.984 -745.129Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)847.984 -745.129Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-503.801 745.371Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler342.792 337.772Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler45.843 -504.482Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler45.843 -504.482Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.265.191 412.724Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.424.179 -123Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler158.988 412.847Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-290.081 10.601Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-290.081 10.601Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler662.836 488.756İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler2.976.414 -1.254.036Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.952.285 -2.347.218İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)928.688 -1.095.512İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)2.023.597 -1.251.706Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-94.696 -23.700İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-116.256 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)21.560 -23.700Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-44.424 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)-44.424 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.257.933 855.317Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-26.396 69.005Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.637.048 -146.170İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.524.646 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)112.402 -146.170Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-23.583 55.315Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.677 -57.460İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-4.677 -57.460Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)2.323.417 228.591İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-484.627 112.284Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-164.886 125.224Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-319.741 -12.940Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.320.597 -1.253.794Vergi İadeleri (Ödemeleri)-281.803 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-77.716 -579.092Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18-19 -77.716 -579.092Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-62.716 -579.092Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.000 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.207.939 1.524.079Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.083.603Kredilerden Nakit Girişleri0 2.083.603Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.473.130 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-4.473.130 0Ödenen Faiz-158.988 -559.647Alınan Faiz1.424.179 123YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-246.861 -308.807NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-246.861 -308.807DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ319.561 329.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ72.700 20.640Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 72.700 319.561Ticari Alacaklar11.571.068 14.345.632İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-36 408 668.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 11.570.660 13.677.581Diğer Alacaklar118.980 24.667İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar116.256 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.724 24.667Stoklar13 12.036.070 8.773.624Peşin Ödenmiş Giderler159.219 132.823İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 159.219 132.823Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 44.424 0Diğer Dönen Varlıklar430.838 265.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 430.838 265.952ARA TOPLAM24.433.299 23.862.259TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR24.433.299 23.862.259DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar33.638 33.255İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 33.638 33.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 22.832.036 22.804.971Maddi Duran Varlıklar18 1.649.463 1.826.028Tesis, Makine ve Cihazlar1.280.539 1.416.835Mobilya ve Demirbaşlar230.908 257.288Özel Maliyetler138.016 151.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar19 2.177.219 2.292.795İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar2.177.219 2.292.795TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.692.356 26.957.049TOPLAM VARLIKLAR51.125.655 50.819.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar849.687 5.322.817İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar849.687 5.322.817Banka Kredileri8 849.687 5.322.817Ticari Borçlar2.274.209 662.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 1.500.945 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 773.264 662.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 75.350 98.933Diğer Borçlar76.681 81.358İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 76.681 81.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.348.534 25.117İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 2.348.534 25.117Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 335.585Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17.831 1.987İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 17.831 1.987ARA TOPLAM5.642.292 6.528.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.642.292 6.528.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar191.397 154.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 191.397 154.316Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 1.230.181 865.349TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.421.578 1.019.665TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.063.870 7.548.068ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.061.785 43.271.240Ödenmiş Sermaye27 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.601.738 11.659.177Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.786.582 11.786.582Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 11.786.582 11.786.582Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 -184.844 -127.405Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler948.982 890.030Yasal Yedekler27 948.982 890.030Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 6.975.038 6.007.227Net Dönem Karı veya Zararı27 847.984 1.026.763TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.061.785 43.271.240TOPLAM KAYNAKLAR51.125.655 50.819.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.533.584 3.244.679 908.597 1.733.610Satışların Maliyeti28 -1.752.966 -3.236.695 -716.758 -1.639.374TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)780.618 7.984 191.839 94.236BRÜT KAR (ZARAR)780.618 7.984 191.839 94.236Genel Yönetim Giderleri29 -380.556 -462.131 -178.754 -231.206Pazarlama Giderleri29 -378.381 -113.500 -214.526 -56.384Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.632.465 1.616.236 39.490 546.568Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.352.279 -1.399.238 -169.166 161.320ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.301.867 -350.649 -331.117 514.534Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 370.527 507.123 158.127 211.650FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.672.394 156.474 -172.990 726.184Finansman Giderleri33 -161.574 -412.847 -37.932 -320.685SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.510.820 -256.373 -210.922 405.499Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-662.836 -488.756 44.747 -550.816Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -281.803 0 44.424 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -381.033 -488.756 323 -550.816SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)847.984 -745.129 -166.175 -145.317DÖNEM KARI (ZARARI)847.984 -745.129 -166.175 -145.317Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları847.984 -745.129 -166.175 -145.317Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57.439 -82.288 -19.987 3.014Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27 -73.640 -102.860 -25.625 3.768Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16.201 20.572 5.638 -754Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi27 16.201 20.572 5.638 -754Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-57.439 -82.288 -19.987 3.014TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)790.545 -827.417 -186.162 -142.303Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları790.545 -827.417 -186.162 -142.303http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866752BIST