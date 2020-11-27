***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -573.368 11.786.582 -29.775 889.207 5.879.184 390.277 42.342.107 42.342.107Transferler4.585 385.692 -390.277Dönem Karı (Zararı)143.068 143.068 143.068Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-108.111 -108.111 -108.111Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -573.368 11.786.582 -137.886 893.792 6.264.876 143.068 42.377.064 42.377.064Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -127.405 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240Transferler58.952 967.811 -1.026.763Dönem Karı (Zararı)1.138.620 1.138.620 1.138.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.208 -121.208 -121.208Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -248.613 948.982 6.975.038 1.138.620 44.288.652 44.288.652Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI907.411 -1.559.278Dönem Karı (Zararı)1.138.620 143.068Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.138.620 143.068Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-479.394 1.247.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18-19 513.298 507.539Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16.849 -540.013Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10-13-24 16.849 -540.013Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.175.720 732.426Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler31 -1.424.179 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 248.459 732.426Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-136.958 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler10 -136.958 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 303.137 547.115İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler558.120 -2.927.327Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-10.471.832 -3.161.309İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 671.234 -894.709İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -11.143.066 -2.266.600Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-37.999 -23.700İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -59.442 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 21.443 -23.700Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-16.292 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)26 -16.292 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -7.738.120 -295.386Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -39.834 26.465Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.682.198 301.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 12.781.641 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 2.900.557 301.697Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 17.592 18.058Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler305.866 -30.276İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 290.814 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 15.052 -30.276Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 3.543.634 -47.102İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-687.093 284.226Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -365.618 214.025Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26 -321.475 70.201Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.217.346 -1.537.192Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -309.935 -22.086YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-470.653 -726.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-470.653 -726.593Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -138.004 -589.093Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -332.649 -137.500FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-661.348 2.116.626Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.995.850Kredilerden Nakit Girişleri8 0 2.995.850Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.837.068 0Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -1.837.068 0Ödenen Faiz33 -248.459 -879.224Alınan Faiz32 1.424.179 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-224.590 -169.245NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-224.590 -169.245DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ319.561 329.447DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ94.971 160.202Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 94.971 319.561Ticari Alacaklar24.398.823 14.345.632İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10-36 389 668.051İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 24.398.434 13.677.581Diğer Alacaklar62.156 24.667İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar59.442 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 2.714 24.667Stoklar13 16.515.348 8.773.624Peşin Ödenmiş Giderler172.657 132.823İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 172.657 132.823Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar22 16.292 0Diğer Dönen Varlıklar631.570 265.952İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14 631.570 265.952ARA TOPLAM41.891.817 23.862.259TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR41.891.817 23.862.259DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar33.765 33.255İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 33.765 33.255Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 22.832.036 22.804.971Maddi Duran Varlıklar1.623.680 1.826.028Tesis, Makine ve Cihazlar1.205.299 1.416.835Taşıtlar287.310 257.288Mobilya ve Demirbaşlar131.071 151.905Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.425.433 2.292.795İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar2.425.432 2.292.794Bilgisayar Yazılımları1 1TOPLAM DURAN VARLIKLAR26.914.914 26.957.049TOPLAM VARLIKLAR68.806.731 50.819.308KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.485.749 5.322.817İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.485.749 5.322.817Banka Kredileri8 3.485.749 5.322.817Ticari Borçlar15.892.259 662.606İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-5 12.536.548 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 3.355.711 662.606Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar26 116.525 98.933Diğer Borçlar441.415 81.358İlişkili Taraflara Diğer Borçlar347.628 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 93.787 81.358Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.568.751 25.117İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.740.295İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.828.456 25.117Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 335.585Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.097 1.987İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 16.097 1.987ARA TOPLAM23.520.796 6.528.403TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.520.796 6.528.403UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar172.919 154.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 172.919 154.316Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 824.364 865.349TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER997.283 1.019.665TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.518.079 7.548.068ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar44.288.652 43.271.240Ödenmiş Sermaye27 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.537.969 11.659.177Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.786.582 11.786.582Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 11.786.582 11.786.582Diğer Kazançlar (Kayıplar)27 -248.613 -127.405Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler948.982 890.030Yasal Yedekler27 948.982 890.030Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 6.975.038 6.007.227Net Dönem Karı veya Zararı27 1.138.620 1.026.763TOPLAM ÖZKAYNAKLAR44.288.652 43.271.240TOPLAM KAYNAKLAR68.806.731 50.819.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 15.834.737 5.861.257 13.301.153 2.616.578Satışların Maliyeti28 -13.955.392 -4.718.627 -12.202.426 -1.481.932TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.879.345 1.142.630 1.098.727 1.134.646BRÜT KAR (ZARAR)1.879.345 1.142.630 1.098.727 1.134.646Genel Yönetim Giderleri29 -777.608 -689.616 -397.052 -227.485Pazarlama Giderleri29 -1.224.291 -174.976 -845.910 -61.476Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 3.200.896 1.577.947 568.431 -38.289Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -1.950.455 -1.153.126 -598.176 246.112ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.127.887 702.859 -173.980 1.053.508Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 562.329 719.750 191.802 212.627FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.690.216 1.422.609 17.822 1.266.135Finansman Giderleri33 -248.459 -732.426 -86.885 -319.579SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.441.757 690.183 -69.063 946.556Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-303.137 -547.115 359.699 -58.359Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -309.935 -22.086 -28.132 -22.086Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 6.798 -525.029 387.831 -36.273SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.138.620 143.068 290.636 888.197DÖNEM KARI (ZARARI)1.138.620 143.068 290.636 888.197Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.138.620 143.068 290.636 888.197Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-121.208 -108.111 -63.769 -25.823Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları27 -155.395 -135.139 -81.755 -32.279Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler34.187 27.028 17.986 6.456Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi27 34.187 27.028 17.986 6.456Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-121.208 -108.111 -63.769 -25.823TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.017.412 34.957 226.867 862.374Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.017.412 34.957 226.867 862.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890364BIST