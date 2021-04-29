***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:10
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -127.405 11.786.582 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-58.923
Transferler
967.840 -967.840
Dönem Karı (Zararı)
971.388
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.452 933.936 933.936
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -164.857 11.786.582 890.030 6.975.067 971.388 44.146.253 44.146.253
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -65.155 11.786.582 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348
Transferler
9.060.781 -9.060.781
Dönem Karı (Zararı)
2.002.556
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12.482 2.015.538 2.015.538
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 -52.673 11.786.582 948.982 15.976.896 2.002.556 54.350.386 54.350.386
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.237.233 2.419.188
Dönem Karı (Zararı)
2.002.556 971.388
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.002.556 971.388
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.471.240 -624.083
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 175.407 159.493
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.903.688 36.517
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.881.657 24.384
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -22.031 12.133
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-55.652 -52.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 15.995 -50.934
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-71.647 -1.292
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-136.628 -1.506.088
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
34 -2.022 -1.424.152
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
33 309.323 123.642
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -443.929 -205.578
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 449.321 738.221
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.768.549 2.398.110
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.325.619 1.938.261
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -14.592 -87.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 1.340.211 2.025.705
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
723.525 21.693
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 643.722 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 79.803 21.693
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-101 0
Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
26 -101 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -1.664.145 -1.596.812
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 147.338 -29.980
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.363.971 514.140
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 226.931 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -2.590.902 514.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
24 127.982 65.496
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.182.387 -6.838
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -2.182.387 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 0 -6.838
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
26 305.249 1.417.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-187.658 74.597
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -191.904 75.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
26,35 4.246 -461
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.237.233 2.745.415
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 0 -326.227
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-283.844 -13.648
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-283.844 -13.648
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18 -251.246 -13.648
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 -32.598 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.825.897 -2.629.927
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.204.846 0
Kredilerden Nakit Girişleri
8 4.204.846 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -3.931.731
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 0 -3.931.731
Ödenen Faiz
33 -380.971 -122.348
Alınan Faiz
2.022 1.424.152
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.820 -224.387
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
304.820 -224.387
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.378 319.561
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
407.198 95.174
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 407.198 102.378
Ticari Alacaklar
12.776.560 11.813.042
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 0 408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 12.776.560 11.812.634
Diğer Alacaklar
104.514 774.867
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 643.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 104.514 131.145
Stoklar
13 17.531.829 15.867.684
Peşin Ödenmiş Giderler
10.505 86.196
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26 10.505 86.196
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 17.729 17.628
Diğer Dönen Varlıklar
711.799 519.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 711.799 519.895
ARA TOPLAM
31.560.134 29.181.690
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.560.134 29.181.690
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
85.000 70.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 85.000 70.000
Diğer Alacaklar
38.176 34.701
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 38.176 34.701
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 35.150.000 35.150.000
Maddi Duran Varlıklar
1.693.075 1.545.465
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.071.794 1.146.020
Mobilya ve Demirbaşlar
503.021 275.085
Özel Maliyetler
118.260 124.360
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 522.002 694.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.315.059 2.354.231
Lisanslar
2.315.059 2.354.231
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
39.803.312 39.849.129
TOPLAM VARLIKLAR
71.363.446 69.030.819
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
9.290.865 5.280.779
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
473.378 618.948
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
473.378 618.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8.817.487 4.661.831
Banka Kredileri
8 8.686.677 4.481.831
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
130.810 180.000
Ticari Borçlar
3.456.876 5.857.296
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 2.581.447 2.482.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 875.429 3.374.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 198.375 70.393
Diğer Borçlar
581.757 2.764.144
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
559.651 2.742.038
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 22.106 22.106
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.533.380 1.228.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26 1.533.380 1.228.131
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6.279 2.034
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 6.279 2.034
ARA TOPLAM
15.067.532 15.202.777
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.067.532 15.202.777
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 83.239 82.846
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 1.862.289 1.409.848
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.945.528 1.492.694
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
17.013.060 16.695.471
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
54.350.386 52.335.348
Ödenmiş Sermaye
27 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
27 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.733.909 11.721.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.733.909 11.721.427
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
27 11.786.582 11.786.582
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -52.673 -65.155
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
948.982 948.982
Yasal Yedekler
27 948.982 948.982
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 15.976.896 6.916.115
Net Dönem Karı veya Zararı
27 2.002.556 9.060.781
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
54.350.386 52.335.348
TOPLAM KAYNAKLAR
71.363.446 69.030.819
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 12.114.985 1.624.987
Satışların Maliyeti
28 -9.633.239 -1.027.827
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.481.746 597.160
BRÜT KAR (ZARAR)
2.481.746 597.160
Genel Yönetim Giderleri
29 -267.001 -195.499
Pazarlama Giderleri
29 -125.500 -159.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 2.587.484 2.592.975
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -2.000.051 -1.183.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.676.678 1.651.535
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
34 84.522 212.400
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.761.200 1.863.935
Finansman Giderleri
33 -309.323 -154.326
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.451.877 1.709.609
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-449.321 -738.221
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 0 -326.227
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 -449.321 -411.994
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.002.556 971.388
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.002.556 971.388
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.002.556 971.388
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12.482 -37.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.482 -37.452
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
27 12.482 -37.452
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
12.482 -37.452
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.015.038 933.936
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.015.038 933.936
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932471
BIST