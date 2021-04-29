***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 -127.405 11.786.582 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 43.271.240Hatalara İlişkin Düzeltmeler-58.923Transferler967.840 -967.840Dönem Karı (Zararı)971.388Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-37.452 933.936 933.936Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 -164.857 11.786.582 890.030 6.975.067 971.388 44.146.253 44.146.253Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 -65.155 11.786.582 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348Transferler9.060.781 -9.060.781Dönem Karı (Zararı)2.002.556Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.482 2.015.538 2.015.538Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 -52.673 11.786.582 948.982 15.976.896 2.002.556 54.350.386 54.350.386Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.237.233 2.419.188Dönem Karı (Zararı)2.002.556 971.388Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.002.556 971.388Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-1.471.240 -624.083Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 175.407 159.493Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.903.688 36.517Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -1.881.657 24.384Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -22.031 12.133Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-55.652 -52.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 15.995 -50.934Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-71.647 -1.292Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-136.628 -1.506.088Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -2.022 -1.424.152Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 309.323 123.642Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -443.929 -205.578Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 449.321 738.221İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.768.549 2.398.110Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.325.619 1.938.261İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -14.592 -87.444İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 1.340.211 2.025.705Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler723.525 21.693İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 643.722 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 79.803 21.693Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-101 0Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)26 -101 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -1.664.145 -1.596.812Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 147.338 -29.980Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.363.971 514.140İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 226.931 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -2.590.902 514.140Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 127.982 65.496Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.182.387 -6.838İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -2.182.387 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 0 -6.838Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 305.249 1.417.553İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-187.658 74.597Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -191.904 75.058Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,35 4.246 -461Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.237.233 2.745.415Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 0 -326.227YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-283.844 -13.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-283.844 -13.648Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -251.246 -13.648Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -32.598 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.825.897 -2.629.927Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.204.846 0Kredilerden Nakit Girişleri8 4.204.846 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları0 -3.931.731Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -3.931.731Ödenen Faiz33 -380.971 -122.348Alınan Faiz2.022 1.424.152YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)304.820 -224.387NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)304.820 -224.387DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.378 319.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ407.198 95.174Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 407.198 102.378Ticari Alacaklar12.776.560 11.813.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 12.776.560 11.812.634Diğer Alacaklar104.514 774.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 643.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 104.514 131.145Stoklar13 17.531.829 15.867.684Peşin Ödenmiş Giderler10.505 86.196İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 10.505 86.196Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 17.729 17.628Diğer Dönen Varlıklar711.799 519.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 711.799 519.895ARA TOPLAM31.560.134 29.181.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR31.560.134 29.181.690DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar85.000 70.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 85.000 70.000Diğer Alacaklar38.176 34.701İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 38.176 34.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 35.150.000 35.150.000Maddi Duran Varlıklar1.693.075 1.545.465Tesis, Makine ve Cihazlar1.071.794 1.146.020Mobilya ve Demirbaşlar503.021 275.085Özel Maliyetler118.260 124.360Kullanım Hakkı Varlıkları9 522.002 694.732Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.315.059 2.354.231Lisanslar2.315.059 2.354.231TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.803.312 39.849.129TOPLAM VARLIKLAR71.363.446 69.030.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9.290.865 5.280.779İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar473.378 618.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar473.378 618.948İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.817.487 4.661.831Banka Kredileri8 8.686.677 4.481.831Kiralama İşlemlerinden Borçlar130.810 180.000Ticari Borçlar3.456.876 5.857.296İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10,37 2.581.447 2.482.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 875.429 3.374.896Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 198.375 70.393Diğer Borçlar581.757 2.764.144İlişkili Taraflara Diğer Borçlar559.651 2.742.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 22.106 22.106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.533.380 1.228.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 1.533.380 1.228.131Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.279 2.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 6.279 2.034ARA TOPLAM15.067.532 15.202.777TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.067.532 15.202.777UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERÇalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 83.239 82.846Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 1.862.289 1.409.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.945.528 1.492.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER17.013.060 16.695.471ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.350.386 52.335.348Ödenmiş Sermaye27 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.733.909 11.721.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.733.909 11.721.427Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 11.786.582 11.786.582Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -52.673 -65.155Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler948.982 948.982Yasal Yedekler27 948.982 948.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 15.976.896 6.916.115Net Dönem Karı veya Zararı27 2.002.556 9.060.781TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.350.386 52.335.348TOPLAM KAYNAKLAR71.363.446 69.030.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 12.114.985 1.624.987Satışların Maliyeti28 -9.633.239 -1.027.827TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.481.746 597.160BRÜT KAR (ZARAR)2.481.746 597.160Genel Yönetim Giderleri29 -267.001 -195.499Pazarlama Giderleri29 -125.500 -159.988Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.587.484 2.592.975Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.000.051 -1.183.113ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.676.678 1.651.535Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 84.522 212.400FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.761.200 1.863.935Finansman Giderleri33 -309.323 -154.326SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.451.877 1.709.609Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-449.321 -738.221Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 0 -326.227Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -449.321 -411.994SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.002.556 971.388DÖNEM KARI (ZARARI)2.002.556 971.388Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.002.556 971.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar12.482 -37.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.482 -37.452Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 12.482 -37.452Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)12.482 -37.452TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.015.038 933.936Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.015.038 933.936http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932471BIST