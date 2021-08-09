***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









-58.923 -58.923Transferler58.952 908.888 -967.840Dönem Karı (Zararı)854.903Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.439 797.463 797.463Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -184.844 948.982 6.916.115 854.903 44.009.780 44.009.780Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348Transferler9.060.781 -9.060.781Dönem Karı (Zararı)2.145.706Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.770 2.139.936 2.139.936Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -70.925 948.982 15.976.896 2.145.706 54.475.284 54.475.284Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.237.574 3.038.794Dönem Karı (Zararı)2.145.706 854.903Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.145.706 854.903Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler938.483 -507.124Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler18,19 346.624 342.792Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler574.657 73.532Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 738.173 86.915Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 0 -4.513Diğer Maddi Olmayan Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9 -163.516 -8.870Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler62.545 -32.963Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24 22.857 -36.559Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler39.688 3.596Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler491.873 -1.555.272Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler34 -3.060 -1.424.179Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler33 762.183 158.988Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri10 -267.250 -290.081Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 -537.216 664.787İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-6.272.766 2.972.823Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.454.294 2.936.146İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 70.408 655.095İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -1.524.702 2.281.051Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler621.715 -94.696İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 643.722 -116.256İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)11 -22.007 21.560Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler17.628 -44.424Mal Ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)26 17.628 -44.424Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler13 -3.729.580 -3.257.933Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)26 -17.766 -26.396Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.278.600 1.649.596İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 -2.573.835 1.515.237İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.295.235 134.359Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)24 136.754 -23.583Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler503.877 -4.677İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 507.938 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)11 -4.061 -4.677Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)26 -354.405 2.323.417İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-718.095 -484.627Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -742.172 -164.886Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)26,35 24.077 -319.741Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-3.188.577 3.320.602Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -48.997 -281.808YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-287.233 -77.716Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-287.233 -50.651Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları18 -254.635 -35.651Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları19 -32.598 -15.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -27.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.812.041 -3.207.939Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.634.234 0Kredilerden Nakit Girişleri8 4.634.234 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 0 -4.473.130Ödenen Faiz33 -825.253 -158.988Alınan Faiz3.060 1.424.179YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.234 -246.861NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)287.234 -246.861DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.378 319.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ389.612 72.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 389.612 102.378Ticari Alacaklar12.777.917 11.813.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar10,37 0 408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 12.777.917 11.812.634Diğer Alacaklar107.085 774.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar11,37 0 643.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 107.085 131.145Stoklar13 19.597.264 15.867.684Peşin Ödenmiş Giderler220.143 86.196İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler26 220.143 86.196Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar26 0 17.628Diğer Dönen Varlıklar1.262.067 519.895İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 1.262.067 519.895ARA TOPLAM34.354.088 29.181.690TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR34.354.088 29.181.690DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 70.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 0 70.000Diğer Alacaklar38.176 34.701İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 38.176 34.701Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller17 35.150.000 35.150.000Maddi Duran Varlıklar1.597.017 1.545.465Tesis, Makine ve Cihazlar18 999.470 1.146.020Mobilya ve Demirbaşlar18 485.387 275.085Özel Maliyetler18 112.160 124.360Kullanım Hakkı Varlıkları9 349.273 694.731Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.243.288 2.354.232İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar19 2.243.288 2.354.232TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.377.754 39.849.129TOPLAM VARLIKLAR73.731.842 69.030.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8.031.317 4.481.831İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8.031.317 4.481.831Banka Kredileri8 8.031.317 4.481.831Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları1.250.927 798.948İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları406.155 798.948Kiralama İşlemlerinden Borçlar9 406.155 798.948İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları844.772 0Banka Kredileri844.772 0Ticari Borçlar4.557.661 5.857.296İlişkili Taraflara Ticari Borçlar10-37 0 2.482.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 4.557.661 3.374.896Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar24 207.147 70.393Diğer Borçlar3.200.560 2.764.144İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3.182.515 2.742.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 18.045 22.106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)873.726 1.228.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26 873.726 1.228.131Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 11.169 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14.942 2.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler26 14.942 2.034ARA TOPLAM18.147.449 15.202.777TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER18.147.449 15.202.777UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar156.617 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar156.617 0Banka Kredileri156.617 0Uzun Vadeli Karşılıklar130.780 82.846Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar24 130.780 82.846Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 821.712 1.409.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.109.109 1.492.694TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.256.558 16.695.471ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar54.475.284 52.335.348Ödenmiş Sermaye27 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)27 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.715.657 11.721.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.715.657 11.721.427Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)27 11.786.582 11.786.582Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -70.925 -65.155Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler948.982 948.982Yasal Yedekler27 948.982 948.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 15.976.896 6.916.115Net Dönem Karı veya Zararı27 2.145.706 9.060.781TOPLAM ÖZKAYNAKLAR54.475.284 52.335.348TOPLAM KAYNAKLAR73.731.842 69.030.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 18.173.483 2.533.584 6.058.498 908.597Satışların Maliyeti-15.096.863 -1.719.507 -5.463.624 -691.680TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.076.620 814.077 594.874 216.917BRÜT KAR (ZARAR)3.076.620 814.077 594.874 216.917Genel Yönetim Giderleri29 -556.876 -355.392 -289.875 -159.893Pazarlama Giderleri29 -279.382 -370.646 -153.882 -210.658Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 2.810.445 2.632.465 222.961 39.490Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -2.869.694 -1.352.279 -869.643 -169.166ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.181.113 1.368.225 -495.565 -283.310Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler34 189.560 370.527 105.038 158.127FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.370.673 1.738.752 -390.527 -125.183Finansman Giderleri33 -762.183 -219.062 -452.860 -64.736SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.608.490 1.519.690 -843.387 -189.919Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri537.216 -664.787 986.537 73.434Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -48.997 -281.803 -48.997 44.424Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 586.213 -382.984 1.035.534 29.010SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.145.706 854.903 143.150 -116.485DÖNEM KARI (ZARARI)2.145.706 854.903 143.150 -116.485Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.145.706 854.903 143.150 -116.485Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-5.770 -57.439 -18.252 -19.987Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.770 -57.439 -18.252 -19.987Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi27 -5.770 -57.439 -18.252 -19.987Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.770 -57.439 -18.252 -19.987TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.139.936 797.464 124.898 -136.472Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları2.139.936 797.464 124.898 -136.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956142BIST