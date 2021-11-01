***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 -127.405 11.786.582 890.030 6.007.227 1.026.763 43.271.240 0 43.271.240Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0 0Transferler58.952 967.811 -1.026.763 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-121.208 1.138.620 1.017.412 0 1.017.412Dönem Karı (Zararı)1.138.620 1.138.620 0 1.138.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-121.208 -121.208 0 -121.208Sermaye Arttırımı0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 -248.613 11.786.582 948.982 6.975.038 1.138.620 44.288.652 0 44.288.652Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 -65.155 11.786.582 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 0 52.335.348Transferler-573.368 9.634.149 -9.060.781 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.820 1.462.297 1.404.477 0 1.404.477Dönem Karı (Zararı)1.462.297 1.462.297 0 1.462.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.820 -57.820 0 -57.820Sermaye ArttırımıDönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 -122.975 11.786.582 375.614 16.550.264 1.462.297 53.739.825 0 53.739.825Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.250.291 1.672.531Dönem Karı (Zararı)1.462.297 1.138.620Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17 1.462.297 1.138.620Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.058.387 285.726Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 1.038.050 1.278.418Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5 -1.122.261 16.849Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.747.027 -1.175.720Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler4 2.747.027 -1.175.720Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-136.958Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 395.571 303.137İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-5.946.302 264.477Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-7.728.928 -10.471.832İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)5 -7.728.928 -10.471.832Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.034.703 -403.617İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)6 -1.034.703 -403.617Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -645.232 -7.738.120Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 199.305 -39.834Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.431.325 15.682.198İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5 3.431.325 15.682.198Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15,14 110.646 17.592Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler284.212 -325.544İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)6 284.212 -325.544Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)7 -562.927 3.543.634Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-1.425.618 1.688.823Vergi İadeleri (Ödemeleri)175.327 -16.292YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-311.089 -470.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-311.089 -470.653Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -278.491 -153.004Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -32.598 -317.649FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.916.875 -1.426.468Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10.379.211Kredilerden Nakit Girişleri4 10.379.211Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-6.534.274 -1.837.068Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları4 -6.534.274 -1.837.068Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-549.128 -765.120Ödenen Faiz23 -1.381.994 -248.459Alınan Faiz23 3.060 1.424.179YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)355.495 -224.590NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)355.495 -224.590DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ102.378 319.561DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ457.873 94.971Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 457.873 102.378Ticari Alacaklar21.580.972 11.813.042İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar26 408 408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 21.580.564 11.812.634Diğer Alacaklar415.839 774.867İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar26 289.721 643.722İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 126.118 131.145Stoklar8 16.466.239 15.867.684Peşin Ödenmiş Giderler7 205.466 86.196Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 66.717 17.628Diğer Dönen Varlıklar1.454.520 519.893İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar9 1.454.520 519.893ARA TOPLAM40.647.626 29.181.688TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR40.647.626 29.181.688DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar70.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 70.000Diğer Alacaklar19.151 34.702İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 19.151 34.702Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 35.150.000 35.150.000Maddi Duran Varlıklar1.545.947 1.545.466Tesis, Makine ve Cihazlar12 949.281 1.146.020Mobilya ve Demirbaşlar12 490.666 275.085Özel Maliyetler12 106.000 124.361Kullanım Hakkı Varlıkları10 172.729 694.731Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.175.918 2.354.231Diğer Haklar13 2.175.917 2.354.230Bilgisayar Yazılımları13 1 1Peşin Ödenmiş Giderler7 82.103TOPLAM DURAN VARLIKLAR39.145.848 39.849.130TOPLAM VARLIKLAR79.793.474 69.030.818KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.460.953 5.280.779İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar10.460.953 5.280.779Banka Kredileri4 10.256.736 4.481.831Kiralama İşlemlerinden Borçlar4 204.217 798.948Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4 192.090Ticari Borçlar9.163.997 5.857.296İlişkili Taraflara Ticari Borçlar26 2.261.523 2.482.400İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 6.902.474 3.374.896Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 223.295 70.393Diğer Borçlar3.030.436 2.764.144İlişkili Taraflara Diğer Borçlar26 2.885.543 2.742.038İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 144.893 22.106Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 531.809 1.228.131Kısa Vadeli Karşılıklar7.752Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 7.752Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler152.331 2.034İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 152.331 2.034ARA TOPLAM23.762.663 15.202.777TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.762.663 15.202.777UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 133.989Diğer Borçlar68.907İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 68.907Uzun Vadeli Karşılıklar299.942 82.845Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 299.942 82.845Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 1.788.148 1.409.848TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.290.986 1.492.693TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER26.053.649 16.695.470ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar53.739.825 52.335.348Ödenmiş Sermaye24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.663.607 11.721.427Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.663.607 11.721.427Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)11.786.582 11.786.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-122.975 -65.155Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler375.614 948.982Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.550.264 6.916.115Net Dönem Karı veya Zararı1.462.297 9.060.781Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR53.739.825 52.335.348TOPLAM KAYNAKLAR79.793.474 69.030.818Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 29.338.483 11.165.000 15.834.737 13.301.153Satışların Maliyeti19 -25.261.111 -10.164.248 -13.955.392 -12.202.426TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.077.372 1.000.752 1.879.345 1.098.727BRÜT KAR (ZARAR)4.077.372 1.000.752 1.879.345 1.098.727Genel Yönetim Giderleri20 -728.726 -171.850 -777.608 -397.052Pazarlama Giderleri20 -365.374 -85.992 -1.224.291 -845.910Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 4.798.867 1.988.422 3.200.896 568.431Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.690.384 -1.820.690 -1.950.455 -598.176ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.091.755 910.642 1.127.887 -173.980Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 265.560 76.000 562.329 191.802FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)3.357.315 986.642 1.690.216 17.822Finansman Giderleri23 -1.383.677 -621.494 -248.459 -86.885SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.973.638 365.148 1.441.757 -69.063Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-511.341 -1.048.557 -303.137 359.699Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -115.770 -66.773 -309.935 -28.132Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 -395.571 -981.784 6.798 387.831SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.462.297 -683.409 1.138.620 290.636DÖNEM KARI (ZARARI)1.462.297 -683.409 1.138.620 290.636Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.462.297 -683.409 1.138.620 290.636Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-57.820 -52.049 -121.208 -63.769Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-75.090 -67.397 -155.395 -81.755Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.270 15.348 34.187 17.986Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17.270 15.348 34.187 17.986Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-57.820 -52.049 -121.208 -63.769TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.404.477 -735.458 1.017.412 226.867Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.404.477 -735.458 1.017.412 226.867http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973602BIST