***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348Transferler9.060.781 -9.060.781Dönem Karı (Zararı)2.145.706 2.145.706 2.145.706Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.770 -5.770 -5.770Dönem Sonu Bakiyeler20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -70.925 948.982 15.976.896 2.145.706 54.475.284 54.475.284Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -174.189 999.275 15.926.603 649.263 52.875.577 52.875.577Transferler49.189 600.074 -649.263 0Dönem Karı (Zararı)-159.320 -159.320 -159.320Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-135.180 -135.180 -135.180Dönem Sonu Bakiyeler20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -309.369 1.048.464 16.526.677 -159.320 52.581.077 52.581.077Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.054.308 -3.074.058Dönem Karı (Zararı)-159.320 2.145.706Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.789.185 1.101.999Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-16 377.364 346.624Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler2.508.632 738.173Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 2.714.141 738.173Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-205.509 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler305.770 22.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 305.770 22.857Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-156.834 491.873Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 0 762.183Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 1.712.640 -3.060Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 496.424 0Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -2.365.898 -267.250Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -245.747 -537.216Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler0 39.688İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.575.557 -6.321.763Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-5.984.626 -1.454.294İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 -7.747 70.408İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -5.976.879 -1.524.702Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-175.808 621.715İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)28 0 643.722İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -175.808 -22.007Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -9.858.064 -3.729.580Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -576.794 -17.766Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler15.586.969 -1.278.600İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 470.381 -2.573.835İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 15.116.588 1.295.235Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 42.870 136.754Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler362.568 503.877İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28 224.415 507.938İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 138.153 -4.061Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -51.664 -354.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-921.008 -749.464Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-789.271 -724.544Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 -131.737 -24.920Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.054.308 -3.074.058YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-224.820 -287.233Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-224.820 -287.233Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -224.820 -254.635Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -32.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-494.441 3.648.525Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.205.975 4.634.234Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.205.975 4.634.234Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 37.394 -163.516Ödenen Faiz7 -1.737.810 -825.253Alınan Faiz0 3.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)335.047 287.234NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)335.047 287.234DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 131.013 102.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 466.060 389.612Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 466.060 131.013Ticari Alacaklar14.857.327 12.053.265İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 181.844 174.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 14.675.483 11.879.168Diğer Alacaklar221.047 75.232İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 221.047 75.232Stoklar10 30.494.611 20.431.038Peşin Ödenmiş Giderler686.277 109.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 686.277 109.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 158Diğer Dönen Varlıklar2.216.404 1.426.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 2.216.404 1.426.975ARA TOPLAM48.941.726 34.227.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR48.941.726 34.227.589DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.144 19.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.144 19.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.205.000 35.150.000Maddi Duran Varlıklar26.405.748 1.471.109Arazi ve Arsalar13 15.946.348 0Binalar13 8.908.665 0Tesis, Makine ve Cihazlar13 799.681 898.960Mobilya ve Demirbaşlar13 662.255 472.297Özel Maliyetler13 88.799 1.976.849 2.119.033İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 1.976.849 2.119.033Peşin Ödenmiş Giderler425 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 425 0Ertelenmiş Vergi Varlığı27 3.353.093 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR43.698.304 40.879.282TOPLAM VARLIKLAR92.640.030 75.106.871KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar13.836.360 10.674.548İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar13.836.360 10.674.548Banka Kredileri7 13.047.989 9.875.417Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 788.371 799.131Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları