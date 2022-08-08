***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
08.08.2022 18:11
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348
Transferler
9.060.781 -9.060.781
Dönem Karı (Zararı)
2.145.706 2.145.706 2.145.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.770 -5.770 -5.770
Dönem Sonu Bakiyeler
20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -70.925 948.982 15.976.896 2.145.706 54.475.284 54.475.284
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -174.189 999.275 15.926.603 649.263 52.875.577 52.875.577
Transferler
49.189 600.074 -649.263 0
Dönem Karı (Zararı)
-159.320 -159.320 -159.320
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-135.180 -135.180 -135.180
Dönem Sonu Bakiyeler
20 24.000.000 -311.957 11.786.582 -309.369 1.048.464 16.526.677 -159.320 52.581.077 52.581.077
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.054.308 -3.074.058
Dönem Karı (Zararı)
-159.320 2.145.706
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.789.185 1.101.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-16 377.364 346.624
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.508.632 738.173
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.714.141 738.173
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-205.509 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
305.770 22.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 305.770 22.857
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-156.834 491.873
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 0 762.183
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 1.712.640 -3.060
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 496.424 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -2.365.898 -267.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -245.747 -537.216
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 39.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.575.557 -6.321.763
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.984.626 -1.454.294
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 -7.747 70.408
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -5.976.879 -1.524.702
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-175.808 621.715
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 0 643.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -175.808 -22.007
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -9.858.064 -3.729.580
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -576.794 -17.766
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.586.969 -1.278.600
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 470.381 -2.573.835
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 15.116.588 1.295.235
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 42.870 136.754
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
362.568 503.877
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28 224.415 507.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 138.153 -4.061
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -51.664 -354.405
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-921.008 -749.464
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-789.271 -724.544
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -131.737 -24.920
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.054.308 -3.074.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-224.820 -287.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-224.820 -287.233
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -224.820 -254.635
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -32.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-494.441 3.648.525
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.205.975 4.634.234
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.205.975 4.634.234
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 37.394 -163.516
Ödenen Faiz
7 -1.737.810 -825.253
Alınan Faiz
0 3.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.047 287.234
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
335.047 287.234
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 131.013 102.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 466.060 389.612
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 466.060 131.013
Ticari Alacaklar
14.857.327 12.053.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 181.844 174.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 14.675.483 11.879.168
Diğer Alacaklar
221.047 75.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 221.047 75.232
Stoklar
10 30.494.611 20.431.038
Peşin Ödenmiş Giderler
686.277 109.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 686.277 109.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 158
Diğer Dönen Varlıklar
2.216.404 1.426.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 2.216.404 1.426.975
ARA TOPLAM
48.941.726 34.227.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
48.941.726 34.227.589
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
19.144 19.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.144 19.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.205.000 35.150.000
Maddi Duran Varlıklar
26.405.748 1.471.109
Arazi ve Arsalar
13 15.946.348 0
Binalar
13 8.908.665 0
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 799.681 898.960
Mobilya ve Demirbaşlar
13 662.255 472.297
Özel Maliyetler
13 88.799 1.976.849 2.119.033
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 1.976.849 2.119.033
Peşin Ödenmiş Giderler
425 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 425 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 3.353.093 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.698.304 40.879.282
TOPLAM VARLIKLAR
92.640.030 75.106.871
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.836.360 10.674.548
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.836.360 10.674.548
Banka Kredileri
7 13.047.989 9.875.417
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 788.371 799.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları