***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:14
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348
Transferler
-573.368 9.634.149 -9.060.781
Dönem Karı (Zararı)
1.462.297 1.426.297 1.426.297
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.820 -57.820 -57.820
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -122.975 375.614 16.550.264 1.462.297 53.739.825 53.739.825
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -174.189 999.275 15.926.603 649.263 52.875.577 52.875.577
Transferler
49.189 600.074 -649.263
Dönem Karı (Zararı)
-277.535 -619.994 -619.994 -619.994
Dönem Sonu Bakiyeler
24.000.000 -311.957 11.786.582 -451.724 1.048.464 16.526.677 -619.994 51.978.048 51.978.048
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.779.746 -1.250.291
Dönem Karı (Zararı)
-619.994 1.462.297
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-619.994 1.462.297
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
4.332.950 3.058.387
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
576.127 1.038.050
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.533.461 -307.039
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.738.970 -307.039
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-205.509 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
349.706 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 349.706 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.174.914 1.931.805
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -102 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 2.726.613 2.747.027
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
23 450.795 774.294
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
23 -1.002.392 -1.589.516
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
27 -301.258 395.571
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
364.231 -5.946.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.778.811 -7.728.928
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
28 173.272 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -4.952.083 -7.728.928
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-107.298 -1.034.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -107.298 -1.034.703
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -11.470.873 -645.232
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -1.061.651 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.151.727 3.431.325
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
28 772.779 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 17.378.948 3.431.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16 74.737 110.646
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
314.324 284.212
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
28 250.102 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 64.222 284.212
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -94.506 -562.927
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-663.418 199.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 -518.347 199.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19 -145.071 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.077.187 -1.425.618
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -67.680 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-229.919 175.327
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
27 158 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-253.385 -311.089
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-253.385 -311.089
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -253.385 -278.491
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -32.598
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.122.875 1.916.875
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
51.403 3.844.937
Kredilerden Nakit Girişleri
3.844.937
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
51.403
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-483.488 -549.128
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -483.488 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-549.128
Ödenen Faiz
7 -2.690.892 -1.381.994
Alınan Faiz
102 3.060
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.486 355.495
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
403.486 355.495
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 131.013 102.378
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 534.499 457.873
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 534.499 131.013
Ticari Alacaklar
14.581.790 12.053.265
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
28 825 174.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 14.580.965 11.879.168
Diğer Alacaklar
45.232 75.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.232 75.232
Stoklar
10 32.107.420 20.431.038
Peşin Ödenmiş Giderler
1.369.386 109.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.369.386 109.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
27 0 158
Diğer Dönen Varlıklar
1.945.322 1.426.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
19 1.945.322 1.426.975
ARA TOPLAM
50.583.649 34.227.589
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
50.583.649 34.227.589
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
19.144 19.151
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.144 19.151
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 10.205.000 35.150.000
Maddi Duran Varlıklar
26.306.642 1.471.108
Arazi ve Arsalar
13 15.946.348 0
Binalar
13 8.863.672
Tesis, Makine ve Cihazlar
13 750.042 898.960
Mobilya ve Demirbaşlar
13 663.308 472.297
Özel Maliyetler
13 83.272 99.851
Kullanım Hakkı Varlıkları
15 1.558.248 2.119.989
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.905.757 2.119.033
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
14 1.905.757 2.119.033
Ertelenmiş Vergi Varlığı
27 2.363.238 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
42.358.029 40.879.281
TOPLAM VARLIKLAR
92.941.678 75.106.870
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.571.583 10.674.548
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.571.583 10.674.548
Banka Kredileri
7 11.783.058 9.875.417
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 788.525 799.131
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 0 2.244.718
Ticari Borçlar
22.408.092 5.258.757
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28 1.351.528 578.749
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 21.056.564 4.680.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 272.131 197.394
Diğer Borçlar
558.992 244.668
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
28 340.102 90.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 218.890 154.668
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
132.076 226.582
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 132.076 226.582
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
27 73.719 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
177.009 65.008
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 114.009 2.008
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 63.000 63.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21.751 166.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19 21.751 166.822
ARA TOPLAM
36.215.353 19.078.497
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.215.353 19.078.497
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
829.665 1.440.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
829.665 1.440.087
Banka Kredileri
7 0 110.690
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 829.665 1.329.397
Uzun Vadeli Karşılıklar
896.057 365.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 896.057 365.597
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
27 3.022.555 1.347.113
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.748.277 3.152.797
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.963.630 22.231.294
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
51.978.048 52.875.576
Ödenmiş Sermaye
20 24.000.000 24.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -311.957 -311.957
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
11.334.858 11.612.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.334.858 11.612.392
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 11.786.582 11.786.582
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -451.724 -174.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.048.464 999.275
Yasal Yedekler
20 1.048.464 999.275
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 16.526.677 15.926.603
Net Dönem Karı veya Zararı
-619.994 649.263
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
51.978.048 52.875.576
TOPLAM KAYNAKLAR
92.941.678 75.106.870
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 42.701.606 29.338.483 19.083.650 11.165.000
Satışların Maliyeti
21 -38.217.957 -25.261.111 -19.426.588 -10.164.248
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.483.649 4.077.372 -342.938 1.000.752
BRÜT KAR (ZARAR)
4.483.649 4.077.372 -342.938 1.000.752
Genel Yönetim Giderleri
22 -2.185.244 -728.726 267.528 -171.850
Pazarlama Giderleri
22 -273.409 -365.374 785.678 -85.992
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 1.701.665 4.798.867 -1.264.081 1.988.422
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -2.634.702 -4.690.384 803.299 -1.820.690
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.091.959 3.091.755 249.486 910.642
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 713.300 265.560 248.200 76.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.805.259 3.357.315 497.686 986.642
Finansman Gelirleri
25 102 0 102 0
Finansman Giderleri
25 -2.726.613 -1.383.677 -1.013.973 -621.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-921.252 1.973.638 -516.185 365.148
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
301.258 -511.341 55.511 -1.048.557
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
27 -303.638 -115.770 -74.070 -66.773
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
27 604.896 -395.571 129.581 -981.784
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-619.994 1.462.297 -460.674 -683.409
DÖNEM KARI (ZARARI)
-619.994 1.462.297 -460.674 -683.409
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30 -619.994 1.462.297 -460.674 -683.409
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-277.535 -57.820 -142.355 -52.049
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -360.435 -75.090 -184.877 -67.397
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
82.900 17.270 42.522 15.348
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 82.900 17.270 42.522 15.348
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-277.535 -57.820 -142.355 -52.049
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-897.529 1.404.477 -603.029 -735.458
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-897.529 1.404.477 -603.029 -735.458
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075413
BIST