***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıDiğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -65.155 948.982 6.916.115 9.060.781 52.335.348 52.335.348Transferler-573.368 9.634.149 -9.060.781Dönem Karı (Zararı)1.462.297 1.426.297 1.426.297Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-57.820 -57.820 -57.820Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -122.975 375.614 16.550.264 1.462.297 53.739.825 53.739.825Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -174.189 999.275 15.926.603 649.263 52.875.577 52.875.577Transferler49.189 600.074 -649.263Dönem Karı (Zararı)-277.535 -619.994 -619.994 -619.994Dönem Sonu Bakiyeler24.000.000 -311.957 11.786.582 -451.724 1.048.464 16.526.677 -619.994 51.978.048 51.978.048Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.779.746 -1.250.291Dönem Karı (Zararı)-619.994 1.462.297Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-619.994 1.462.297Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.332.950 3.058.387Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler576.127 1.038.050Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.533.461 -307.039Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 1.738.970 -307.039Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-205.509 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler349.706 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 349.706 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.174.914 1.931.805Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -102 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 2.726.613 2.747.027Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri23 450.795 774.294Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -1.002.392 -1.589.516Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler27 -301.258 395.571İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler364.231 -5.946.302Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.778.811 -7.728.928İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)28 173.272 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -4.952.083 -7.728.928Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-107.298 -1.034.703İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)9 -107.298 -1.034.703Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -11.470.873 -645.232Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -1.061.651 0Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.151.727 3.431.325İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)28 772.779 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)8 17.378.948 3.431.325Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)16 74.737 110.646Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler314.324 284.212İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)28 250.102 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9 64.222 284.212Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -94.506 -562.927İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-663.418 199.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)19 -518.347 199.305Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)19 -145.071 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları4.077.187 -1.425.618Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -67.680 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-229.919 175.327Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)27 158 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-253.385 -311.089Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-253.385 -311.089Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -253.385 -278.491Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 0 -32.598FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.122.875 1.916.875Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri51.403 3.844.937Kredilerden Nakit Girişleri3.844.937Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri51.403Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-483.488 -549.128Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -483.488 0Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-549.128Ödenen Faiz7 -2.690.892 -1.381.994Alınan Faiz102 3.060YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)403.486 355.495NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)403.486 355.495DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 131.013 102.378DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 534.499 457.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 534.499 131.013Ticari Alacaklar14.581.790 12.053.265İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar28 825 174.097İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 14.580.965 11.879.168Diğer Alacaklar45.232 75.232İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 45.232 75.232Stoklar10 32.107.420 20.431.038Peşin Ödenmiş Giderler1.369.386 109.908İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.369.386 109.908Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar27 0 158Diğer Dönen Varlıklar1.945.322 1.426.975İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar19 1.945.322 1.426.975ARA TOPLAM50.583.649 34.227.589TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR50.583.649 34.227.589DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar19.144 19.151İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 19.144 19.151Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 10.205.000 35.150.000Maddi Duran Varlıklar26.306.642 1.471.108Arazi ve Arsalar13 15.946.348 0Binalar13 8.863.672Tesis, Makine ve Cihazlar13 750.042 898.960Mobilya ve Demirbaşlar13 663.308 472.297Özel Maliyetler13 83.272 99.851Kullanım Hakkı Varlıkları15 1.558.248 2.119.989Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.905.757 2.119.033İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 1.905.757 2.119.033Ertelenmiş Vergi Varlığı27 2.363.238 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.358.029 40.879.281TOPLAM VARLIKLAR92.941.678 75.106.870KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar12.571.583 10.674.548İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar12.571.583 10.674.548Banka Kredileri7 11.783.058 9.875.417Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 788.525 799.131Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 0 2.244.718Ticari Borçlar22.408.092 5.258.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlar28 1.351.528 578.749İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 21.056.564 4.680.008Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 272.131 197.394Diğer Borçlar558.992 244.668İlişkili Taraflara Diğer Borçlar28 340.102 90.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 218.890 154.668Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)132.076 226.582İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 132.076 226.582Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü27 73.719 0Kısa Vadeli Karşılıklar177.009 65.008Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 114.009 2.008Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 63.000 63.000Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler21.751 166.822İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19 21.751 166.822ARA TOPLAM36.215.353 19.078.497TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.215.353 19.078.497UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar829.665 1.440.087İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar829.665 1.440.087Banka Kredileri7 0 110.690Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 829.665 1.329.397Uzun Vadeli Karşılıklar896.057 365.597Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 896.057 365.597Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü27 3.022.555 1.347.113TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.748.277 3.152.797TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER40.963.630 22.231.294ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar51.978.048 52.875.576Ödenmiş Sermaye20 24.000.000 24.000.000Geri Alınmış Paylar (-)20 -311.957 -311.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.334.858 11.612.392Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.334.858 11.612.392Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)20 11.786.582 11.786.582Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)20 -451.724 -174.190Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.048.464 999.275Yasal Yedekler20 1.048.464 999.275Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 16.526.677 15.926.603Net Dönem Karı veya Zararı-619.994 649.263TOPLAM ÖZKAYNAKLAR51.978.048 52.875.576TOPLAM KAYNAKLAR92.941.678 75.106.870Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 42.701.606 29.338.483 19.083.650 11.165.000Satışların Maliyeti21 -38.217.957 -25.261.111 -19.426.588 -10.164.248TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.483.649 4.077.372 -342.938 1.000.752BRÜT KAR (ZARAR)4.483.649 4.077.372 -342.938 1.000.752Genel Yönetim Giderleri22 -2.185.244 -728.726 267.528 -171.850Pazarlama Giderleri22 -273.409 -365.374 785.678 -85.992Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 1.701.665 4.798.867 -1.264.081 1.988.422Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -2.634.702 -4.690.384 803.299 -1.820.690ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.091.959 3.091.755 249.486 910.642Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 713.300 265.560 248.200 76.000FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.805.259 3.357.315 497.686 986.642Finansman Gelirleri25 102 0 102 0Finansman Giderleri25 -2.726.613 -1.383.677 -1.013.973 -621.494SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-921.252 1.973.638 -516.185 365.148Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri301.258 -511.341 55.511 -1.048.557Dönem Vergi (Gideri) Geliri27 -303.638 -115.770 -74.070 -66.773Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri27 604.896 -395.571 129.581 -981.784SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-619.994 1.462.297 -460.674 -683.409DÖNEM KARI (ZARARI)-619.994 1.462.297 -460.674 -683.409Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar30 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları30 -619.994 1.462.297 -460.674 -683.409Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-277.535 -57.820 -142.355 -52.049Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)26 -360.435 -75.090 -184.877 -67.397Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler82.900 17.270 42.522 15.348Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri26 82.900 17.270 42.522 15.348Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-277.535 -57.820 -142.355 -52.049TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-897.529 1.404.477 -603.029 -735.458Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-897.529 1.404.477 -603.029 -735.458http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075413BIST