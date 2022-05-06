***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.04.2022Genel Kurul Tarihi 27.05.2022Genel Kurul Saati 13:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.05.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Caddesi No:21 Hadımköy-Arnavutköy/ İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Denetçinin seçimi.8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.10 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.11 - 2021 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Dilek ve temennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BilgilendirmeDokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davetiye-gündem-vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Mayıs 2021 Cuma günü, saat 13:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.prizmapress.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına* Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,* Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,* Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,* Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Şirketimiz'in 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz'in internet adresi olan http://www.prizmapress.com.tr bağlantısında "Duyurular" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimiz'in yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır.Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027311BIST