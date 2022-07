***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 01.07.2022Genel Kurul Tarihi 27.07.2022Genel Kurul Saati 11:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ARNAVUTKÖYAdres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.3 - Denetçi raporlarının okunması.4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.6 - Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.7 - Denetçinin seçimi.8 - Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.10 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi.11 - 2021 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2021 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BilgilendirmeDokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Davetiyegündemvekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 27 TEMMUZ 2022 tarihinde, saat 11:30'da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 26/Temuuz/2022 tarih ve 76681704 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kadir Aslan'ın gözetiminde yapılmıştır.Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 05/07/2022 tarih ve 10613 sayılı nüshasının 1633. sayfasında ve şirketimiz www.prizmapress.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 4.925.589,94 TL'lik sermayeye karşılık 4.925.589,94 adet hissenin asaleten, 1.269.055,74 TL'lik sermayeye karşılık 1.269.055,74 adet hissenin vekaleten, 39.975 TL'ye karşılık 39.975 adet hissenin de elektronik ortamda asaleten katılımıyla toplam 6.234.620,68 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAŞİT KURU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.GÜNDEM MADDE 1:Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru teklif edilmiştir. Teklife göreToplantı Başkanlığına: Raşit Kuru' nun,Yazmanlığa : Murat Yıldırımer'inOy Saymanı Memurluğuna :Senay Ergün' ünSeçilmesine geçildi. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "Toplantı başkanlığına sibel kuru hanımın getirilmesini bilgilerinize arz ederim." şeklinde ifade etmiştir. 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.Toplantı başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu.GÜNDEM MADDE 2:2021 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Görüşülmek üzere müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından, Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 3:2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Denetim raporunun kabulüne geçildi. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "Denetçi, raporda görünen duran varlıkların değerlemesini ne zaman yaptıracaktır?" şeklinde ifade etmiştir. Daha sonra yapılan oylamada, 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE2021 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilmesi oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Finansal tabloların kabulüne geçildi. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "finansal tablolarda yer alan duran varlıklara en son 2018 yılında değerleme yapılmış dolar kuru dikkate alındığında 2021 12 aylık bilançoya yansımamıştır. 7 kat olan artış ne zaman bilançolara yansıyacaktır" dedi. Daha sonra yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oylarıyla ve oy çokluğu ile kabul edilerek onaylandı.GÜNDEM MADDE 5:Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde " Şirketin yönetim kurulu üyeleri bu işi yapamamaktadır. En zor durumdaki şirketlerin yöneticileri taşın altına ellerini koyarak şirketleri düzlüğü çıkarmış yatırımcılarını sevindirmiştir" şeklinde ifade etmiştir.Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır. Raşit Kuru 39.975 adet olumsuz oya karşılık 5.047.585,42 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Metin Kuru 39.975 adet olumsuz oya karşılık 2.416.116 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Sibel Kuru Billurcu 5.455.001,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Mustafa Demirtaş 39.975 adet olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir. Süleyman Akpınar ise 39.975 adet olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile ibra edilmiştir.GÜNDEM MADDE 6:2021 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olanSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 649.263-TL net dönem karı mevcuttur.V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 709.803,38-TL net dönem karı mevcuttur.2021 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, dağıtılmama kararı oylamaya sunulmuştur.Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "Geçmişte elde edilen karın tümünün bedelsiz verilerek yatırımcılara temettü olarak dağıtılmasını arz ederim" şeklinde ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 7:6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "GRC Bağımsız Denetim A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "Denetçinin değiştirilmesini arz ederim" şeklinde ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 8:Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 6.500,00 TL, Raşit Kuru'ya 6.250,00 TL ve Sibel Kuru Billurcu'ya aylık 5.750,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 5.500,00 TL brüt huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunulmuştur. Elektronik ortamda katılan Zafer Ural elektronik ortamda göndermiş olduğu muhalefet şerhinde "ücretlerin sıfırlanmasını arz ederim" şeklinde ifade etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 39.975 olumsuz oya karşılık 6.194.645,68 olumlu oy ile toplantıya katılan diğer ortakların oy çokluğu ile kabul edildi.GÜNDEM MADDE 9:2021 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2022 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 10:2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemlerin gerçekleşmediği hususunda bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 11:Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.GÜNDEM MADDE 12:Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildiGÜNDEM MADDE 13:Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır.Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya toplantı başkanı Sayın Raşit Kuru tarafından son verildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadıHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 tutanak.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü, saat 11:30'da Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan Genel Kurul'a şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de Genel Kurul'a elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler. Pay sahipleri, temsilcilerini Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin http://www.prizmapress.com.tr internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına* Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,* Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,* Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,* Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul'a katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan http://www.mkk.com.tr bağlantısından bilgi alabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.Şirketimiz'in 2021 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları, Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtım Önerisi ve Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı toplantı tarihinden en az 21 gün önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimiz'in internet adresi olan http://www.prizmapress.com.tr bağlantısında "Duyurular" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimiz'in yukarıda adresi yazılı Yatırımcı İlişkileri Bölümünde de tetkike hazır tutulacaktır.Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048070BIST