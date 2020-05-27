***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 18:12
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyükçekmece Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
Geçici vergi beyannamesi ekinde Büyükçekmece Vergi dairesine sunulmuş olup 01.01.2020-31.03.2020 dönemi gelir
tablosu pdf olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847001
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 1.929,16
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0529
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
18:057,4433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0525
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
18:05371,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 3,20
|Açılış
|: 371,82
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|16.271.837
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,07
|4.525.635
|% 10,00
|
|RODRG
|2,64
|929.704
|% 10,00
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 9,99
|
|EKIZ
|9,99
|766.852
|% -10,00
|
|RTALB
|28,02
|26.878.363
|% -9,96
|
|AVTUR
|2,26
|63.397.762
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|286.912
|% -9,96
|
|GLRYH
|13,04
|7.916.335
|% -9,94
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 9,95
|
|SOKM
|12,21
|464.284.335
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|TAVHL
|20,58
|353.388.060
|% 9,99
|
|BIMAS
|62,80
|265.319.422
|% -0,63
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 5,15
|
|ODAS
|1,90
|239.507.884
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,25
|141.709.466
|% 4,17
|
|AVOD
|3,77
|183.306.923
|% 9,91
|
|IHYAY
|1,05
|50.395.681
|% 3,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2652
|8,3067
|% 0,25
|
|Frank
|6,9642
|7,0062
|% 0,74
|
|Riyal
|1,7983
|1,8073
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|372
|372
|3,18
|
|Cumhuriyet
|2.413
|2.443
|12,70
|
|Tam
|2.483
|2.507
|13,20
|
|Yarım
|1.212
|1.225
|6,40
|
|Çeyrek
|606
|613
|3,80
|