***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2022 18:12
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyükçekmece Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2022
Açıklamalar
Geçici vergi beyannamesi ekinde Büyükçekmece Vergi dairesine sunulmuş olup 01.01.2021-31.12.2021 dönemi gelir
tablosu pdf olarak ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002471
BIST
18:052.010
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -31,44
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.010
18:0513,5317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0501
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,5938
En Düşük
13,5164
18:0515,3946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0626
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,4648
En Düşük
15,3680
18:05828,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 10,31
|Açılış
|: 828,82
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
830,88
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|60.566,10
|2.043.971
|% 10,00
|
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.242.386
|% 9,98
|
|LUKSK
|64,60
|33.826.062
|% 9,96
|
|OSTIM
|1,77
|76.170.979
|% 9,94
|
|ERSU
|6,40
|127.894.496
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.368.142
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.596.874
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|23.576.514
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|5.050.368
|% -9,94
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|EREGL
|28,04
|1.972.421.245
|% -0,50
|
|TUPRS
|191,00
|1.448.713.437
|% -2,35
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|YKBNK
|3,99
|1.022.802.667
|% -0,50
|
|THYAO
|28,74
|6.902.804.998
|% -2,91
|
|EKGYO
|2,30
|449.400.514
|% -2,54
|
|KRDMD
|11,51
|2.262.953.380
|% -3,03
|
|GARAN
|11,80
|1.365.869.615
|% -0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5262
|13,5328
|% -0,36
|
|Euro
|15,3647
|15,3968
|% -0,39
|
|Sterlin
|18,4436
|18,5361
|% 0,09
|
|Frank
|14,7008
|14,7894
|% 0,04
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% -0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|1,60
|
|Altın Gr.
|829
|829
|10,32
|
|Cumhuriyet
|5.497
|5.580
|85,00
|
|Tam
|5.470
|5.606
|83,36
|
|Yarım
|2.644
|2.712
|40,32
|
|Çeyrek
|1.326
|1.356
|20,16
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,86
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|92,91
|92,91
|-0,07
|