***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.09.2020 tarihinde almış olduğu karara istinaden, Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı ihraç tavanı dahilinde kalmak kaydıyla 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, %100 oranında (bedelli) nakden artırılarak, 48.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanmış olan taslak izahname ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885247BIST