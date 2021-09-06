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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)

06.09.2021 17:47



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )

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İzahname (SPK Onayına Sunulan)

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Açıklamalar

Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %150 oranında 36.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan izahname ekte yer almaktadır. İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962072


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