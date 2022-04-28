***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
28.04.2022 14:59
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimizin 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 24.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100 oranında 24.000.000 TL artırılarak 48.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan izahname ekte yer almaktadır.
İzahname Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024771
BIST
14:462.449
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -2,75
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
14:4614,8182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0098
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
14:4615,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0293
|Açılış
|: 15,5350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
14:46900,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,67
|Açılış
|: 900,58
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
900,68
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler14:44
|EGGUB
|251,90
|11.114.332
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.290.645
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.278.782
|% 9,97
|
|INVEO
|32,88
|12.490.431
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.027.146
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,89
|39.863.186
|% -7,93
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|ACSEL
|44,86
|18.747.564
|% -5,40
|
|THYAO
|41,26
|3.981.051.233
|% 1,88
|
|GARAN
|15,01
|1.732.246.179
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,02
|1.071.623.030
|% -1,42
|
|SISE
|17,91
|1.020.133.948
|% 0,51
|
|EREGL
|33,72
|941.952.433
|% -1,81
|
|ALBRK
|1,24
|399.208.447
|% -4,62
|
|EKGYO
|2,71
|692.489.571
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,95
|935.297.563
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,20
|221.443.798
|% 9,09
|
|ODAS
|2,48
|297.082.242
|% 0,00
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8147
|14,8199
|% 0,08
|
|Euro
|15,5711
|15,5834
|% -0,28
|
|Sterlin
|18,3884
|18,4807
|% -0,71
|
|Frank
|15,1722
|15,2636
|% -0,30
|
|Riyal
|3,9374
|3,9572
|% 0,04
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.890
|3,50
|
|Altın Gr.
|900
|900
|1,84
|
|Cumhuriyet
|5.982
|6.072
|-22,00
|
|Tam
|5.956
|6.104
|-22,88
|
|Yarım
|2.879
|2.953
|-11,07
|
|Çeyrek
|1.444
|1.476
|-5,54
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,16
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-0,58
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59ACSEL
Yüzde -5.65 oranında düşüşle 44.74 lira fiyatla işlem gören hissede 421, 545 adet işlem
-
14:58TTKOM
Yüzde -15.34 oranında düşüşle 10.54 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 587, 193 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -16, 73 kaybederek (% -0.61 ) 2, 728
-
14:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ALBRK, EKGYO, YKBNK
-
14:57XU100
Endeks 2, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 31 altında . İşlem hacmi 23, 153.00 milyon TL de