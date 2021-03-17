***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin güncellemesine ilişkin SPK'na başvurulmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı'na "ekli tadil tasarısı" ibaresinin eklenmesiYönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 2020 döneminden itibaren yapılacak genel kurulları için geçerli olması maksadıyla, Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadiline ilişkin 12.03.2021 tarihli Kurul başvurusunda yer alan Yönetim Kurulu Kararı'nın düzeltilmiş hali T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.Eklenen DökümanlarEK: 1 PRİZMA PRES ESAS SÖZ. TADİL.pdfEK: 2 Yönetim Kurulu Kararı Güncel.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918751BIST