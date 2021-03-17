***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.03.2021 14:36
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin güncellemesine ilişkin SPK'na başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı'na "ekli tadil tasarısı" ibaresinin eklenmesi
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 döneminden itibaren yapılacak genel kurulları için geçerli olması maksadıyla, Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadiline ilişkin 12.03.2021 tarihli Kurul başvurusunda yer alan Yönetim Kurulu Kararı'nın düzeltilmiş hali T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PRİZMA PRES ESAS SÖZ. TADİL.pdf
EK: 2 Yönetim Kurulu Kararı Güncel.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918751
BIST
15:511.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.566
15:517,5145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0293
|Açılış
|: 7,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5404
En Düşük
7,4818
15:518,9500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0200
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9500
En Düşük
8,9150
15:51418,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,47
|Açılış
|: 418,38
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EUHOL
|3,63
|20.836.891
|% 10,00
|
|SEYKM
|37,18
|34.826.606
|% 10,00
|
|LUKSK
|68,25
|19.713.555
|% 9,99
|
|TRILC
|23,56
|159.932.065
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|529.831.052
|% 9,98
|
|DAGI
|2,90
|35.400.230
|% -8,52
|
|MERIT
|275,00
|493.965
|% -6,75
|
|EKIZ
|6,55
|216.462
|% -6,29
|
|DAGHL
|15,20
|1.893.825
|% -5,82
|
|ACSEL
|23,58
|10.744.195
|% -5,60
|
|SISE
|7,95
|1.366.718.568
|% 1,79
|
|GARAN
|8,81
|1.037.711.086
|% -0,56
|
|THYAO
|14,64
|1.009.126.559
|% -0,68
|
|KCHOL
|24,36
|767.368.271
|% 3,75
|
|KARSN
|4,45
|728.201.146
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,22
|441.245.726
|% -1,33
|
|SISE
|7,95
|1.366.718.568
|% 1,79
|
|KARSN
|4,45
|728.201.146
|% 4,22
|
|YKBNK
|2,70
|383.255.084
|% -0,37
|
|GARAN
|8,81
|1.037.711.086
|% -0,56
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5108
|7,5145
|% 0,39
|
|Euro
|8,9400
|8,9500
|% 0,22
|
|Sterlin
|10,4262
|10,4785
|% 0,52
|
|Frank
|8,0673
|8,1159
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9998
|2,0098
|% 0,46
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-2,33
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.769
|2.839
|-1,98
|
|Yarım
|1.338
|1.373
|-0,96
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,48
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|0,02
|
|B. Petrol
|67,56
|67,56
|-0,83
|
Seans Raporu
15:51
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-
16:03USAK
Yüzde -3.38 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 500, 081 adet işlem
-
16:01FORMT
Yüzde -3.32 oranında düşüşle 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 991, 789 adet işlem
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 28 kaybederek (% -0.31 ) 1, 360
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : FROTO, TRILC, ULAS, BRMEN, UMPAS, EUHOL, SEYKM
-
16:00
KSTUR, ARMDA, UZERB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında