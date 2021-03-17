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***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2021 14:36



***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik tarihinin güncellemesine ilişkin SPK'na başvurulması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Yönetim Kurulu Kararı'na "ekli tadil tasarısı" ibaresinin eklenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 döneminden itibaren yapılacak genel kurulları için geçerli olması maksadıyla, Esas Sözleşmenin 6. maddesinin tadiline ilişkin 12.03.2021 tarihli Kurul başvurusunda yer alan Yönetim Kurulu Kararı'nın düzeltilmiş hali T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuştur.
Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PRİZMA PRES ESAS SÖZ. TADİL.pdf
EK: 2 Yönetim Kurulu Kararı Güncel.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918751


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