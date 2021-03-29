***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
29.03.2021 17:03
***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Süre Uzatımı SPK Onayı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.03.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 75.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.03.2021
Ek Açıklamalar
17.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğumuz Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun bulunmuştur.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayladığı ekteki hali ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan da gerekli izinler alındıktan sonra, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 onaylıtadilmetni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921516
BIST
17:011.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,48
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
17:018,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1051
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
17:019,6483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0866
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
17:01449,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,50
|Açılış
|: 449,63
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler17:01
|TRILC
|50,40
|180.008.303
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.988.549
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.623.040
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|63.299.418
|% 9,98
|
|METUR
|26,54
|5.484.563
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|CRDFA
|4,60
|53.751.488
|% -7,07
|
|KRDMD
|6,91
|1.486.534.834
|% 4,86
|
|GARAN
|6,87
|1.425.058.784
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,44
|940.584.184
|% 7,36
|
|EKGYO
|1,99
|843.256.249
|% 7,57
|
|PETKM
|5,66
|637.988.863
|% 4,04
|
|EKGYO
|1,99
|843.256.249
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,91
|1.486.534.834
|% 4,86
|
|GARAN
|6,87
|1.425.058.784
|% -0,15
|
|BJKAS
|7,44
|940.584.184
|% 7,36
|
|PETKM
|5,66
|637.988.863
|% 4,04
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1780
|8,1854
|% 1,30
|
|Euro
|9,6349
|9,6483
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2651
|11,3216
|% 1,39
|
|Frank
|8,6814
|8,7337
|% 1,31
|
|Riyal
|2,1757
|2,1866
|% 1,28
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-23,31
|
|Altın Gr.
|450
|450
|0,19
|
|Cumhuriyet
|2.972
|3.017
|3,00
|
|Tam
|2.962
|3.038
|11,55
|
|Yarım
|1.431
|1.470
|5,59
|
|Çeyrek
|718
|735
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|24,56
|24,59
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,84
|63,84
|-0,59
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16BJKAS
Yüzde 7.65 oranında artışla 7.46 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 881, 104 adet işlem
-
17:13XU100
Endeks 1, 390 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 14, 651.00 milyon TL de
-
17:13ISDMR
Yüzde 5.00 oranında artışla 11.54 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 747, 338 adet işlem
-
17:12EKGYO
Yüzde 8.11 oranında artışla 2.00 lira fiyatla işlem gören hissede 420, 118, 734 adet işlem
-
17:11FRIGO
Yüzde 5.40 oranında artışla 33.20 lira fiyatla işlem gören hissede 84, 293 adet işlem